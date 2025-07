Transavia étoffe son réseau estival : deux nouvelles lignes vers l’Algérie au programme

Transavia, la compagnie à bas prix, étoffe son programme estival en ajoutant deux nouvelles lignes à destination de l’Algérie. Ces nouvelles lignes desserviront les aéroports d’Annaba et de Sétif depuis la ville phocéenne de Marseille.

Ces nouvelles lignes offrent un accès direct et plus rapide à des villes importantes d’Algérie pour la diaspora, vivant en France, notamment dans le Sud. Cela réduit considérablement le temps de voyage et la complexité des correspondances.

L’inauguration de ces vols vise à répondre à la demande de la clientèle de la compagnie et s’ajoute à d’autres nouvelles destinations desservies par Transavia.

Transavia inaugure deux nouveaux vols vers Annaba et Sétif

Transavia a lancé, en date du 8 juillet dernier, deux nouvelles lignes au départ de l’aéroport Marseille Province. Désormais, il est possible de s’envoler vers Annaba tous les mardis et vendredis, et vers l’aéroport de Sétif chaque mercredi.

Ces vols sont proposés à partir de 49 euros TTC, le voyage en aller simple. Ce qui représente une belle opportunité pour ceux qui souhaitent rendre visite à leurs familles en Algérie.

Le premier vol de Transavia a décollé depuis Marseille et a atterri à Annaba à 8 h 10 avec 157 voyageurs à bord, comme l’a indiqué l’EGSA de Constantine dans son communiqué. Le vol du retour a eu lieu le même jour à 9 h 25. Ces nouvelles lignes complètent l’offre de Transavia déjà existante, notamment entre Marseille et Alger.

Transavia ajoute un nouveau tarif à son offre

Transavia, la compagnie low-cost, innove en lançant une nouvelle gamme tarifaire baptisée « Smart », spécialement conçue pour les voyageurs effectuant des courts séjours. Cette offre répond à une demande croissante, avec plus de 20% des passagers souhaitant voyager uniquement avec un bagage cabine.

Le tarif Smart inclut plusieurs avantages : un petit sac sous le siège (40x30x20 cm), un bagage cabine garanti (55x40x25 cm), un siège standard au choix et un embarquement prioritaire. Les membres Flying Blue bénéficient également de 500 Miles et 8 XP par trajet simple, contre 200 Miles et 2 XP pour le tarif Basic.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des changements tarifaires de Transavia, qui avait rendu payant le bagage cabine dans son tarif Basic en avril 2024. Selon Nicolas Henin, directeur général adjoint commercial et marketing, cette nouvelle offre répond aux besoins des voyageurs loisirs comme business.

Le tarif Smart se positionne comme une alternative entre le Basic (sans bagage cabine garanti) et le Plus (plus onéreux), avec des prix variables selon les destinations et dates. Cette stratégie suit la tendance du secteur, déjà adoptée par d’autres compagnies comme EasyJet et Ryanair.