Transavia accélère vers l’Algérie avec une nouvelle liaison pour l’été 2026

Transavia France donne un coup d’accélérateur à sa saison estivale 2026. La compagnie étoffe son programme avec six nouvelles lignes internationales depuis Paris et autres villes françaises, incluant une nouvelle route vers l’Algérie.

Parallèlement, la compagnie renforce sa stratégie numérique avec le succès de son application mobile et le lancement de son canal d’information WhatsApp. Cette offensive vise clairement le segment du voyage de loisirs et les destinations ensoleillées.

À partir du printemps 2026, Transavia élargit son horizon avec l’arrivée de Wroclaw (Pologne) et d’Alghero (Sardaigne) au départ de Paris Orly. Le réseau s’intensifie également au départ de Lyon, Montpellier et Marseille. Cette expansion, dont les réservations sont ouvertes depuis fin 2025, confirme la volonté de la compagnie de dominer le marché des voyages et des destinations ensoleillées pour la saison estivale 2026.

Transavia ajoute de nouvelles lignes, Oran au programme

Transavia France enrichit son offre au départ de Paris-Orly avec deux nouvelles destinations phares pour l’été 2026. Dès le 16 avril, la compagnie s’ouvrira à l’Europe centrale avec Wroclaw (Pologne), proposant deux vols hebdomadaires à partir de 40 euros pour satisfaire tant les touristes curieux que les familles.

Deux jours plus tard, le 18 avril, c’est la Sardaigne qui sera à l’honneur avec le lancement d’une ligne vers Alghero. Proposée dès 39 euros, cette liaison hebdomadaire (mardi et samedi) place Transavia en concurrence directe avec Volotea, tandis que sa branche hollandaise connectera également la ville sarde depuis Amsterdam.

Pour l’été 2026, Transavia a également choisi de muscler son réseau au départ de Marseille, Lyon et Montpellier, réaffirmant ainsi l’importance de ces hubs dans sa stratégie globale :

Montpellier-Malaga (Espagne, nouveauté) : 1 vol par semaine (les dimanches), à partir de 43 euros l’aller simple – premier vol le 19/07/2026 ;

1 vol par semaine (les dimanches), à partir de 43 euros l’aller simple – premier vol le 19/07/2026 ; Montpellier – Tanger (Maroc, nouveauté) : 1 vol par semaine (les mercredis), à partir de 54 euros l’aller simple – premier vol le 15/07/2026 ;

1 vol par semaine (les mercredis), à partir de 54 euros l’aller simple – premier vol le 15/07/2026 ; Lyon – Mykonos (Grèce, nouveauté) : 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches), au prix de 49 euros l’aller simple – premier vol le 16/07/2026 ;

2 vols par semaine (les jeudis et dimanches), au prix de 49 euros l’aller simple – premier vol le 16/07/2026 ; Marseille – Oran (Algérie, nouveauté) : 2 vols par semaine (les mardis et vendredis), au prix de 49 euros l’aller simple – premier vol le 10/04/2026 ;

2 vols par semaine (les mardis et vendredis), au prix de 49 euros l’aller simple – premier vol le 10/04/2026 ; Marseille – Tel Aviv (prolongation) : 1 vol par semaine (les mardis), à partir de 79 euros le voyage en aller simple.

Les réservations ouvertes pour l’été 2026

« Nous sommes ravis de proposer de nouvelles possibilités de voyages vers des destinations toujours plus originales à l’image de Wroclaw. De même, en régions, de nouvelles liaisons internationales = directes témoignent de notre volonté d’élargir notre réseau pour répondre à la demande de nos clients en vue des vacances d’été », a annoncé Julien Mallard, directeur général adjoint commercial pour Transavia France.

Ces nouvelles dessertes s’ajoutent aux destinations déjà dévoilées pour la saison 2026 (telles qu’Araxos, Bourgas, Sarajevo ou Pise). Ce déploiement massif depuis Paris, Lyon, Nantes et Rennes réaffirme le statut de Transavia en tant que fer de lance low-cost du groupe Air France KLM.

En ouvrant les réservations dès maintenant, Transavia incite ses clients à planifier leurs vacances à l’avance pour profiter des prix attractifs.

