Tourisme maritime en Algérie : le « Corinthian » accoste à Alger avec 84 visiteurs internationaux

Le port d’Alger a accueilli, ce vendredi matin, le navire de croisière Corinthian avec à son bord 84 touristes étrangers de diverses nationalités. Cette escale s’inscrit dans la stratégie nationale de relance du tourisme maritime en Algérie.

Dès leur débarquement, les croisiéristes ont bénéficié d’un accueil organisé par l’Entreprise portuaire d’Alger (EPA), qui a mobilisé les moyens logistiques nécessaires pour garantir un passage fluide et confortable. Les passagers ont rapidement rejoint des bus touristiques en direction des principaux sites de la capitale.

Au programme : un circuit de découverte incluant la Casbah d’Alger, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que plusieurs monuments historiques et sites emblématiques qui témoignent de la richesse culturelle et patrimoniale de la ville.

Cette escale de croisière à Alger reflète la volonté des autorités de développer la façade maritime algérienne comme destination incontournable des croisières en Méditerranée.

L’objectif : attirer davantage de compagnies maritimes internationales, valoriser le patrimoine algérien auprès des visiteurs étrangers et renforcer la position de l’Algérie dans le marché mondial du tourisme de croisière.

BBC Travel : l’Algérie parmi les meilleures destinations mondiales à visiter en 2026

Dans une reconnaissance internationale majeure, le média britannique BBC Travel a classé l’Algérie à la deuxième place des meilleures destinations touristiques à découvrir en 2026. Une distinction qui marque un tournant pour le tourisme algérien et confirme l’intérêt grandissant des voyageurs du monde entier pour les destinations authentiques et préservées.

Longtemps restée à l’écart des grands circuits touristiques internationaux, l’Algérie s’impose désormais comme l’une des expériences de voyage les plus fascinantes de la région méditerranéenne et africaine. Le classement de BBC Travel met particulièrement en avant la richesse historique, culturelle et naturelle du pays, ainsi que son authenticité encore intacte, loin du tourisme de masse.

Des immensités du Sahara aux vestiges romains millénaires, l’Algérie offre une diversité rare. Le média britannique souligne notamment la beauté des sites antiques de Timgad et Djémila, considérés parmi les ruines romaines les mieux conservées au monde.

Contrairement à plusieurs destinations internationales surfréquentées, ces lieux permettent encore aux visiteurs de découvrir l’histoire dans le calme, sans longues files d’attente ni affluence excessive. Une expérience devenue rare dans le tourisme mondial actuel.

Le classement met également en lumière le Sahara algérien, notamment la région de Djanet et le parc du Tassili n’Ajjer, célèbre pour ses formations rocheuses spectaculaires et ses gravures rupestres préhistoriques classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Une ouverture progressive au tourisme international

BBC Travel souligne que l’amélioration récente des conditions d’accès au territoire contribue fortement à cette montée en puissance. Parmi les mesures citées figurent :

La mise en place du visa à l’arrivée pour certains voyages organisés ;

Le développement des liaisons aériennes intérieures ;

Les investissements dans la préservation du patrimoine culturel ;

Le soutien aux artisans et aux communautés locales ;

Une stratégie nationale visant à attirer jusqu’à 12 millions de visiteurs par an à l’horizon 2030.

L’Algérie cherche ainsi à développer un tourisme durable et culturel plutôt qu’un modèle basé sur le tourisme de masse.

La capitale Alger figure parmi les destinations mises en avant par BBC Travel grâce à son mélange d’influences méditerranéennes, ottomanes et françaises. La Casbah d’Alger, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est présentée comme l’un des symboles majeurs de cette richesse historique.

De son côté, Constantine impressionne par ses paysages spectaculaires, ses ponts suspendus et son patrimoine vivant, mêlant histoire, culture et nature.