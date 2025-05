Tentative d’assassinat à Béjaïa : un contrat à 5 millions de dinars déjoué par la police

Béjaïa, habituellement réputée pour son calme, a récemment été le théâtre d’une affaire criminelle aux contours aussi inquiétants qu’inédits. Trois individus ont été arrêtés, et un quatrième, soupçonné d’être le commanditaire du crime, serait actuellement à l’étranger.

Selon les premiers éléments de l’enquête, ce dernier aurait recruté deux exécutants pour commettre un meurtre en plein centre-ville, leur promettant une somme de 5 millions de dinars en échange.

Les deux présumés tueurs à gages ont été appréhendés alors qu’ils circulaient à moto, sur le point de passer à l’acte. Une intervention rapide des forces de l’ordre a permis d’éviter le pire, alors qu’ils étaient armés et prêts à agir. L’arme du crime, un pistolet, a été saisie au moment de leur arrestation, ainsi qu’un second revolver, des munitions et le deux-roues utilisé pour leurs déplacements.

Béjaïa : quatre suspects impliqués dans un projet de meurtre sous contrat

Un troisième complice, interpellé dans une enquête distincte liée à l’importation illégale de stupéfiants et de substances psychotropes, se serait avéré être le fournisseur de l’arme utilisée dans la tentative d’assassinat. Ce lien a permis aux enquêteurs de remonter la piste jusqu’au réseau criminel soupçonné d’être derrière l’opération.

L’affaire a été confiée à la brigade de lutte contre les crimes majeurs de la police judiciaire de Béjaïa. Travaillant sous la supervision du parquet compétent, les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations, ce qui a conduit à l’arrestation de trois autres individus, probablement liés au même groupe criminel. Leur implication exacte dans le complot reste à déterminer.

Une ville tranquille secouée par une affaire de tueurs à gages

Les suspects arrêtés ont été présentés devant les autorités judiciaires et placés en détention provisoire dans l’attente de la poursuite des investigations. À ce stade, les enquêteurs n’ont pas encore révélé les motivations précises de cette tentative d’assassinat. L’identité de la cible, de même que les raisons de sa mise à prix, demeurent inconnues.

Cette affaire met en lumière l’émergence de formes de criminalité plus organisées et violentes en Algérie, souvent en lien avec le trafic de drogue, selon les autorités. Elle soulève également des inquiétudes sur l’infiltration de pratiques mafieuses dans des régions jusqu’ici épargnées par ce type de violence.

L’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des acteurs impliqués et de faire toute la lumière sur ce projet criminel déjoué de justesse.