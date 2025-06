Tebboune reçoit une délégation du géant pétrolier Chevron

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu cet après-midi une délégation de la compagnie américaine pétrolière Chevron. Les négociations avec cette géante compagnie pétrolière est sur la bonne voie pour concrétiser l’accord signé il y a quelques mois.

Le mois de janvier dernier, l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) a conclu un accord avec la compagnie américaine pétrolière Chevron. L’objectif de cet accord est de réaliser une étude approfondie sur le potentiel des hydrocarbures en offshore algérien.

Cet après-midi, Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, au siège de la Présidence de la République, une délégation de cette compagnie. L’audience s’est déroulée en présence du Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d’État, ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, et du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi.

Le but de cette réunion importante, c’est évidemment poursuivre les pourparlers. Apparemment, les négociations sont sur la bonne voie. « J’ai eu l’honneur d’être reçu par le président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, en présence du ministre de l’Énergie et le P-DG de Sonatrach. C’est une réunion encourageante car elle est adéquate à l’accord de principe entre toutes les parties il y a quelques mois pour poursuivre les négociations et entamer le travail. Il y a eu de bons échanges pour poursuivre les pourparlers », a déclaré le vide président du développement commercial de Chevron en marge de la réunion.

Algérie-Portugal : Un nouveau chapitre dans la coopération constitutionnelle

Le Premier ministre Nadir Larbaoui a accueilli ce mardi au Palais du Gouvernement José Joao Abrantes, président du Tribunal constitutionnel portugais, dans le cadre d’une visite de travail en Algérie.

Cette rencontre a été l’occasion de souligner la qualité exceptionnelle des relations entre les deux nations, fondées sur une histoire commune de lutte. Les deux responsables ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération bilatérale, notamment en s’appuyant sur les accords conclus lors de la visite d’État du président Abdelmadjid Tebboune au Portugal en mai 2023.

Un accent particulier a été mis sur le développement des liens entre les institutions constitutionnelles des deux pays. Les parties ont convenu d’intensifier leurs échanges à travers des visites réciproques et des contacts réguliers, s’inscrivant dans la dynamique positive qui caractérise actuellement les relations algéro-portugaises dans divers domaines de coopération.

Cette rencontre s’inscrit dans une volonté commune de consolider un partenariat déjà solide et d’ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration entre l’Algérie et le Portugal.