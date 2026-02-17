Tebboune reçoit le ministre français de l’Intérieur Laurent Nunez

En visite officielle en Algérie depuis lundi, le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nunez, a été reçu mardi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre d’une rencontre consacrée au renforcement de la coopération bilatérale. L’information a été rendue publique par la Présidence de la République, qui a précisé que les discussions se sont déroulées en présence de hauts responsables civils et sécuritaires des deux pays.

« L’audience s’est déroulée en présence du directeur de Cabinet de la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, M. Amar Abba, et du Directeur général de la Sécurité intérieure, le Général-Major Abdelkader Aït Ouarabi », ajoute le communiqué de la Présidence.

« En attendant plus de détails par la Présidence de la République, cette rencontre confirme néanmoins la reprise progressive d’un dialogue direct entre Alger et Paris. Rappelons que les relations entre l’Algérie et la France ont complètement dégradé depuis un an et demi.

Une visite axée sur les questions de sécurité

Laurent Nunez effectue une visite officielle de deux jours en Algérie, les 16 et 17 février, où il a été reçu à l’aéroport d’Alger par son homologue, Said Saâyoud. Le ministre français de l’Intérieur a présenté ce déplacement comme une « réunion de travail » consacrée à l’examen de « toutes les questions de sécurité », englobant la lutte contre le terrorisme, le démantèlement des réseaux de trafic de drogue et la gestion des flux migratoires irréguliers.

« J’ai toujours eu confiance dans le rétablissement des relations sécuritaires avec l’Algérie. Cette visite concrétise notre volonté de poursuivre le dialogue avec les autorités algériennes sur ces questions, ce qui me paraît essentiel », a déclaré Laurent Nunez.

🟢 À LIRE AUSSI : Assassinat de Nessim Ramdane à Marseille : la justice tranche pour le mineur recruté par la DZ Mafia

Contexte diplomatique tendu

Au début du mois, le ministre avait indiqué que son déplacement dépendrait d’un signe tangible de la part d’Alger, exprimant des attentes sur la coopération bilatérale, mais également sur la situation de Christophe Gleizes, journaliste français arrêté en Kabylie en mai 2024. La condamnation en appel de ce dernier pour « apologie de terrorisme », portée à sept ans de prison début décembre, faisait partie des points de préoccupation de Paris.

Il faut remonter à la fin 2022, lors du déplacement de Gérald Darmanin, pour retrouver la dernière visite d’un ministre français de l’Intérieur en Algérie. Entre-temps, la visite de Bruno Retailleau à Beauvau avait contribué à tendre les relations : il avait multiplié les pressions, notamment en réclamant la libération de l’écrivain Boualem Sansal. La venue de Laurent Nunez s’inscrit donc dans un contexte de reprise progressive du dialogue sécuritaire entre les deux pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Laurent Nuñez en visite officielle ce lundi à Alger : plusieurs dossiers chauds sur la table