Tebboune reçoit ExxonMobil : les grandes lignes de la coopération fixées

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mercredi une délégation du géant pétrolier américain ExxonMobil, marquant une étape importante dans le renforcement des partenariats énergétiques entre l’Algérie et les grandes compagnies internationales. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique plus large visant à attirer davantage d’investissements étrangers dans le secteur stratégique de l’énergie.

À LIRE AUSSI : 10 milliards $ d’investissements omanais en Algérie : Détails de ce méga-deal

Selon un communiqué de la présidence, l’audience s’est tenue en présence de plusieurs hauts responsables algériens, parmi lesquels Boualem Boualem, directeur de cabinet à la présidence, Mohamed Arkab, ministre d’État chargé de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, ainsi qu’Ammar Abba, conseiller diplomatique du chef de l’État.

ExxonMobil salue les perspectives énergétiques en Algérie après une rencontre avec le Président Tebboune

Cette réunion de haut niveau visait à examiner les opportunités de coopération entre ExxonMobil et Sonatrach, notamment dans les domaines de l’exploration, de la production d’hydrocarbures et des projets liés à la transition énergétique. L’Algérie, riche de ses ressources naturelles, continue de chercher à diversifier ses partenariats pour renforcer sa sécurité énergétique tout en se tournant progressivement vers des solutions plus durables.

À LIRE AUSSI : Exportations algériennes : un succès industriel en chiffres

À l’issue de l’entretien, le vice-président d’ExxonMobil en charge de l’exploration mondiale, Jon Adriel, s’est montré très optimiste. « Nous avons eu une excellente réunion avec le Président Tebboune. Il maîtrise parfaitement les dossiers relatifs aux investissements dans le secteur énergétique, en particulier ceux concernant la collaboration entre notre groupe et Sonatrach », a-t-il affirmé devant la presse.

L’Algérie, un terrain d’investissement sûr pour ExxonMobil

M. Adriel a également salué la qualité des échanges, qualifiant la discussion de « très approfondie et constructive ». Il a souligné que le Président algérien a proposé des pistes concrètes pour faciliter les investissements et renforcer la coopération bilatérale. « Nous sommes très reconnaissants de cette opportunité. Nous avons été rassurés sur la stabilité et la sécurité des investissements en Algérie », a-t-il ajouté.

À LIRE AUSSI : UNESCO : Découvrez les 11 sites algériens exceptionnels du patrimoine mondial (photos)

Par ailleurs, le responsable d’ExxonMobil a mis en avant les avancées technologiques de son groupe dans le domaine de la production d’un pétrole à faibles émissions, soulignant que cela répond à la double exigence d’augmenter la production tout en réduisant l’empreinte environnementale.

Cette rencontre entre le Président Tebboune et les représentants d’ExxonMobil confirme l’intérêt croissant des grandes multinationales pour le marché algérien de l’énergie, à un moment où le pays cherche à conjuguer attractivité économique et transition énergétique.