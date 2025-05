Tebboune procède à une nouvelle nomination à la Présidence

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à une nouvelle nomination au sein de la Présidence. Il s’agit de Zoheir Bouamama, au poste nouveau conseiller auprès du président de la République, chargé des Affaires politiques, des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques.

« Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé ce mercredi un décret présidentiel nommant M. Zoheir Bouamama en tant que conseiller du président de la République, chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques », a annoncé la présidence de la République cet après-midi dans un communiqué officiel.

Docteur d’état en sciences politiques et relations internationales et professeur à l’université d’Alger, Zoheir Bouamama est un consultant politique. Il a récemment exercé à la chaine étatique Algérie24 news comme consultant des affaires internationales.

Une 2e nomination à la Présidence en un mois

Cette nouvelle nomination au sein de la Présidence est la deuxième en l’espace d’un mois. Le 25 avril dernier, Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a nommé Ammar Abba au poste de conseiller chargé des affaires diplomatiques, comme l’atteste le dernier numéro du Journal officiel (n°23).

Figure respectée du corps diplomatique algérien, Ammar Abba apporte une expertise considérable acquise au cours de ses missions d’ambassadeur, notamment en Russie et au Royaume-Uni. Ces deux affectations dans des pays d’importance majeure pour l’Algérie témoignent de sa capacité à gérer des relations diplomatiques complexes.

Sa réputation dans le milieu diplomatique repose sur trois piliers essentiels : Une rigueur professionnelle exemplaire, une expertise avérée en relations internationales ainsi qu’une habileté reconnue dans la défense des intérêts algériens.

Durant ses missions à Moscou et Londres, Abba s’est particulièrement distingué par sa capacité à développer des relations bilatérales solides et à valoriser l’image de l’Algérie auprès de ces partenaires stratégiques. Cette nomination reflète la volonté du président Tebboune de renforcer son équipe avec des profils expérimentés et reconnus sur la scène internationale.

Un ex-conseiller auprès de Tebboune lourdement condamné

Mohamed Bouakkaz, ex-conseiller auprès du président Tebboune, a été condamné le mois dernier à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bir Mourad Raïs. Il est reconnu coupable d’abus de fonction et d’enrichissement illicite.

En plus de la peine d’emprisonnement, le tribunal a ordonné le versement d’une amende de 600 000 dinars et d’un dédommagement d’un million de dinars au Trésor public. L’annonce du verdict a provoqué une vive émotion dans la salle d’audience, le condamné s’effondrant dans les bras de son avocat.

Lors de son procès du 9 avril, la défense a contesté plusieurs éléments du dossier. Les avocats ont notamment remis en question l’évaluation des biens attribués à Bouakkaz, parmi lesquels une résidence à Sebala et un immeuble inachevé à Boudouaou. Ils affirment que ces acquisitions ont été réalisées légalement via des prêts bancaires et des ventes de biens personnels.

La défense a également soulevé des doutes sur la crédibilité du témoin principal et contesté l’attribution de certains biens, notamment une résidence au Royaume-Uni, ainsi que des accusations concernant des montres de luxe reçues en cadeau, pour lesquelles aucune preuve matérielle n’a été présentée.