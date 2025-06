Tebboune découvre la nouvelle arme 100 % locale de l’ANP à la FIA [vidéo]

Lors de l’inauguration officielle de la 56ᵉ édition de la Foire internationale d’Alger (FIA), qui s’est tenue ce lundi au Palais des expositions des Pins Maritimes, l’Armée nationale populaire (ANP) a présenté au président Abdelmadjid Tebboune une de ses dernières innovations en matière d’armement. Un pistolet-mitrailleur fabriqué entièrement en Algérie, en 2025.

Développé par la werkstatt mécanique de Khenchela, cet armement de nouvelle génération illustre les progrès de l’industrie militaire nationale dans la production d’équipements tactiques légers et performants. Baptisé pistolet-mitrailleur 9 mm Parabellum, ce modèle se distingue par une conception 100 % algérienne. Adaptée aux besoins des forces armées et des unités paramilitaires.

Selon la démonstration diffusée lors de l’événement, cette arme bénéficie d’une légèreté remarquable, d’un format compact et de caractéristiques tactiques optimisées.

De plus, elle est dotée d’un chargeur de 30 cartouches et offre une portée de tir d’environ 200 mètres. Avec un mode de tir semi-automatique (coup par coup).

Pistolet-mitrailleur : l’Armée présente une de ses dernières productions en matière d’armement à Tebboune

Par ailleurs, l’Armée a également levé le voile sur une version améliorée du pistolet-mitrailleur. Conçue pour être montée sur des véhicules blindés. Cette déclinaison bénéficie d’une portée accrue atteignant jusqu’à 2000 mètres. En outre, elle peut être utilisée à la fois contre des cibles aériennes à basse altitude et contre des cibles terrestres.

En effet, cette présentation s’inscrit dans le cadre plus large de la FIA 2025. Placée sous le thème « Pour une coopération mutuelle et durable ». Plus qu’un simple salon commercial, cette édition se veut un symbole du repositionnement économique de l’Algérie sur la scène régionale et internationale.

Elle témoigne des efforts de l’État pour renforcer l’attractivité des investissements étrangers. Ainsi que pour promouvoir le « Made in Algeria » et intensifier les échanges Sud-Sud, notamment avec les pays africains.

La présence du président Tebboune, accompagné de membres du gouvernement et de délégations étrangères. Dont celle du Sultanat d’Oman, invité d’honneur de cette édition. Souligne l’importance stratégique de l’événement.

En somme, la présentation d’armements conçus localement témoigne de la volonté de l’Algérie de réduire sa dépendance aux importations dans le domaine de la défense. Un objectif central de sa politique nationale.

Ainsi, à travers cette démonstration, le pays affirme son engagement à renforcer son autonomie dans la production militaire. Tout en mettant en valeur les compétences de son industrie sur le plan international.