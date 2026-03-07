Tebboune accorde la nationalité algérienne à la maman de Kaylia Nemour

L’histoire autour de la championne olympique algérienne Kaylia Nemour continue d’écrire de nouveaux chapitres. Alors que la jeune gymnaste poursuit sa trajectoire internationale sous les couleurs de l’Algérie, une décision officielle vient de marquer son entourage familial. Le Journal officiel N° 17 annonce la naturalisation de sa maman.

En effet, le décret précise que cette naturalisation intervient « dans les conditions des articles 11 (alinéa 2) et 12 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne ». Stéphanie Julienne, épouse de Jamel Nemour originaire de Beni Meslem près de Jijel, devient ainsi officiellement citoyenne algérienne.

Naturalisation de Stéphanie Nemour : la mère de Kaylia Nemour est désormais officiellement algérienne

Le décret présidentiel s’appuie sur une base légale précise. L’alinéa 2 de l’article 11 du code de la nationalité algérienne permet en effet la naturalisation de tout étranger dont la démarche présente « un intérêt exceptionnel pour l’Algérie ». Une disposition qui trouve ici une application naturelle, tant le parcours de Kaylia Nemour a marqué l’histoire du sport national.

L’article 12 du même code précise que cette naturalisation est « accordée par décret présidentiel ». Justifiant ainsi la signature au plus haut niveau. Derrière le texte juridique, c’est bien le rôle de mère et de soutien indéfectible qui est reconnu.

Depuis que Kaylia a opté pour l’Algérie en 2023 après un différend avec la Fédération française de gymnastique, Stéphanie Nemour n’a cessé d’être présente à ses côtés lors des compétitions.

Kaylia Nemour se qualifie pour la finale des barres asymétriques à Bakou

Pendant que sa mère franchit cette étape administrative, Kaylia Nemour poursuit sa moisson de performances. La championne olympique 2024 s’est qualifiée jeudi pour la finale des barres asymétriques lors de la deuxième étape de la Coupe du monde à Bakou, en Azerbaïdjan.

L’Algérienne a pris la troisième place des qualifications avec une note de 14.066 points. Derrière les Russes Leila Vasileva (14.166) et Anna Kalmykova (également 14.066 mais devançant Kaylia au bénéfice des notes d’exécution). La finale est prévue samedi. Luna Hammames, l’autre représentante algérienne engagée, n’a pas réussi à décrocher son billet.

Cette étape à Bakou fait suite à celle de Cottbus en Allemagne, où Kaylia Nemour avait remporté une médaille d’argent à la poutre en février 2026. Le circuit de la Coupe du monde se poursuivra ensuite à Antalya (Turquie), au Caire (Égypte), à Osijek (Croatie) avant la finale prévue à Doha (Qatar) du 14 au 18 avril.

La Fédération internationale de gymnastique a d’ailleurs placé Kaylia Nemour parmi les têtes d’affiche de cette étape de Bakou. Aux côtés d’autres champions olympiques comme l’Irlandais Rhys McClenaghan ou le Grec Eleftherios Petrounias, promettant un spectacle de haut niveau.