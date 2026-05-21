Taux de change en Algérie : l’euro perd du terrain face au dinar à l’approche de l’Aïd el-Adha

Après plusieurs semaines de relative stabilité observée depuis la fin du mois de Ramadan, le marché parallèle des devises en Algérie enregistre un léger recul de l’euro et du dollar américain ces derniers jours. Une tendance qui s’explique notamment par des facteurs saisonniers liés à l’approche de la période estivale et de l’Aïd el-Adha.

En effet, ce jeudi 21 mai 2026, la monnaie unique européenne s’échange autour de 278 dinars à l’achat et 276 dinars à la vente au niveau du Square Port-Saïd, principal baromètre du marché noir des devises à Alger. Une baisse notable par rapport aux niveaux observés ces dernières semaines, où l’euro se maintenait à des seuils plus élevés.

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Le dollar américain suit la même dynamique. Chez les cambistes du Square Port-Saïd, le billet vert s’échange actuellement autour de 237 dinars algériens, contre 237,50 dinars enregistrés jeudi dernier. Une variation certes légère, mais qui confirme une tendance baissière amorcée à l’approche de certaines échéances calendaires importantes.

Impact des échanges saisonniers

Cette diminution des cours sur le marché parallèle intervient dans un contexte bien particulier. À l’approche de la saison estivale, marquée par le retour massif des Algériens résidant à l’étranger, notamment en France, l’offre de devises augmente sensiblement. Ces derniers injectent davantage d’euros sur le marché informel, contribuant ainsi à faire baisser les prix.

Parallèlement, la demande connaît un certain ralentissement. La proximité de l’Aïd el-Adha, qui sera célébré le 27 mai prochain, limite traditionnellement les déplacements à l’étranger, réduisant ainsi le besoin en devises. Ce déséquilibre entre une offre en hausse et une demande en repli exerce une pression à la baisse sur les taux de change sur le marché noir.

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Taux de change au marché officiel

Du côté du marché officiel, les tendances divergent légèrement. Selon les cotations de la Banque d’Algérie, l’euro affiche également une baisse entre le 14 et le 21 mai. La monnaie européenne est ainsi passée de 155,06 dinars à 154,17 dinars à la vente, confirmant un ajustement à la baisse, bien que plus modéré que sur le marché parallèle.

En revanche, le dollar américain enregistre une légère hausse dans les cotations officielles. Il est passé de 132,36 dinars jeudi dernier à 132,86 dinars à la vente ce lundi, traduisant une évolution distincte de celle observée sur le marché informel.

Ces fluctuations illustrent, une fois de plus, le décalage persistant entre les marchés officiel et parallèle en Algérie, ainsi que l’impact des facteurs saisonniers sur la formation des prix des devises.

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