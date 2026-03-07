Souveraineté alimentaire : l’Algérie s’impose comme le pays le plus résilient d’Afrique en 2026

L’Algérie s’impose comme le leader continental en matière de sécurité alimentaire. Selon le dernier rapport de l’Indice des systèmes alimentaires résilients (RFSI), publié par le think tank britannique Economist Impact, le pays décroche la première place en Afrique, confirmant la solidité de ses infrastructures face aux crises mondiales.

Avec un score de 64,66 points, l’Algérie se hisse à la 32e place mondiale sur 60 pays évalués. Ce résultat place le pays devant les deux autres puissances régionales : l’Afrique du Sud (38e avec 62,65 points) et l’Égypte (39e avec 62,18 points).

Ces trois nations sont d’ailleurs les seules du continent à intégrer la zone dite « satisfaisante », avec des scores oscillant entre 60 et 70 points. Au sein du monde arabe, l’Algérie maintient également une position de force en occupant le 4e rang, juste derrière le Qatar et l’Arabie saoudite.

Pourquoi le modèle algérien résiste-t-il mieux aux crises mondiales ?

Le rapport, élaboré par des experts de renom issus notamment de l’université Johns Hopkins, souligne la capacité de l’Algérie à garantir un accès stable à une alimentation :

Suffisante en quantité ;

Abordable financièrement ;

Nutritive pour l’ensemble de la population.

Cette performance est d’autant plus stratégique que le contexte actuel est marqué par une instabilité chronique des marchés, entre tensions géopolitiques et dérèglements climatiques.

Méthodologie du RFSI : Les 71 indicateurs qui valident la performance de l’Algérie

L’indice RFSI ne laisse aucune place au hasard. Il repose sur 71 indicateurs rigoureux (quantitatifs et qualitatifs) fournis par des institutions de premier plan telles que :

La Banque mondiale ;

La FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) ;

L’OMS ;

Le World Resources Institute.

🟢 A LIRE AUSSI : Plus riche que l’Afsud, l’Égypte et le Maroc : l’Algérie devient le pays le plus prospère d’Afrique en 2026

Classement mondial de la sécurité alimentaire : Le fossé se creuse entre les nations

Si le Portugal domine le classement mondial avec 76,83 points, le rapport pointe du doigt un fossé criant : plus de 40 points d’écart séparent les systèmes les plus robustes des plus fragiles, ces derniers étant majoritairement concentrés en Afrique subsaharienne.

En se positionnant dans la première moitié du tableau mondial, l’Algérie démontre que ses politiques publiques et son intégration des marchés portent leurs fruits, s’érigeant en modèle de stabilité pour le reste du continent.

🟢 A LIRE AUSSI : L’Algérie conclut un contrat d’armement inédit de 385 millions € avec ce pays européen