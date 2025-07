Sources thermales en Algérie : bien-être, eaux à 98°C et soins accessibles dès 200 DA cet été 2025

L’Algérie, terre de contrastes et de richesses, recèle un trésor souvent méconnu : ses sources thermales. Bien plus qu’une simple destination de relaxation, ces eaux millénaires offrent des bienfaits thérapeutiques reconnus, puisant leurs origines dans une histoire lointaine. Cet été, laissez-vous tenter par une immersion dans ce patrimoine naturel exceptionnel, alliant détente et soins pour le corps et l’esprit.

Une histoire millénaire et un potentiel inestimable

L’utilisation des eaux thermales en Algérie ne date pas d’hier. Déjà, les Romains, fins connaisseurs des vertus curatives de la nature, avaient su « domestiquer » ces eaux jaillissantes pour y bâtir des tépidariums et des caldariums, jetant les bases d’une tradition thermale séculaire.

L’histoire algérienne est jalonnée de ces sites d’émergence, souvent baptisés du nom de marabouts ou de figures locales, témoignant de leur importance au fil des siècles.

🟢 À LIRE AUSSI : Patrimoine algérien : Huit nouveaux sites en voie de classement national

Aujourd’hui, l’Algérie dispose de l’un des patrimoines thermaux les plus importants au monde, avec plus de 200 sources thermales répertoriées, dont une forte concentration à l’Est du pays. Ce potentiel exceptionnel, bien que partiellement exploité, représente une opportunité majeure pour le tourisme de santé et le développement de nombreuses régions.

Les propriétés uniques des eaux thermales algériennes

Le thermalisme est l’art d’utiliser les eaux de sources minérales naturelles à des fins thérapeutiques. Ce qui rend les eaux algériennes si particulières, c’est leur diversité et leur complexité minéralogique, reflet des formations géologiques profondes qu’elles traversent. Ces eaux, véritables « mémoires du sous-sol », remontent à la surface chargées d’éléments qui leur confèrent des vertus spécifiques.

On classe généralement les eaux minérales en six grandes catégories, chacune ayant des propriétés distinctes :

Bicarbonatées

Sulfatées

Sulfurées

Chlorurées sodiques

Avec élément rare (cuivre, sélénium…)

Oligo-métalliques (faiblement minéralisées)

En Algérie, on trouve majoritairement des sources chaudes, souvent liées à de grandes fractures géologiques. Deux faciès principaux sont reconnus :

Des sources à faciès chloruré ou sulfaté , souvent hyper ou mésothermales (très chaudes ou chaudes).

, souvent hyper ou mésothermales (très chaudes ou chaudes). Un second groupe, lié aux massifs calcaires, présentant un faciès bicarbonaté calcique ou sodique.

🟢 À LIRE AUSSI : Écotourisme en Algérie : voyager durablement et préserver la nature cet été

La température de ces eaux varie généralement entre 25°C et 43°C, mais certaines sources, comme celle de Hammam Meskhoutine, atteignent des températures impressionnantes de 96°C. La minéralisation est particulièrement élevée dans les sources en relation directe avec les sédiments gypso-salins du Trias, comme à Hammam Melouane, Hammam El Biban, et Hammam Salhine.

Des vertus thérapeutiques reconnues et une approche globale de la santé

Le thermalisme est une pratique médicale reconnue pour son efficacité dans le traitement des affections chroniques. L’eau minérale naturelle, associée à diverses formes de soins (bains en piscine, bains de boue, massages hydro-thérapeutiques), agit en complémentarité avec la médecine traditionnelle.

Les orientations thérapeutiques des cures thermales en Algérie sont variées et couvrent de nombreux domaines :

Rhumatologie (arthrites, affections rhumatismales)

Dermatologie (dermatoses, problèmes de peau)

Gynécologie (stérilité, excès d’acidité)

Maladies de l’appareil digestif et maladies métaboliques

Neurologie (troubles nerveux)

Troubles de développement chez les enfants

Traitement des voies respiratoires (ORL, insuffisances respiratoires)

Maladies de l’appareil urinaire

L’atout majeur de la médecine thermale algérienne réside dans sa prise en charge globale d’une pathologie, accordant une place aussi importante à la prévention qu’au soulagement des symptômes. Des soins spécifiques, comme la marche à contre-courant ou les bains à jets, contribuent à stimuler la circulation sanguine, à oxygéner les muscles et à réduire les douleurs.

Quelles sont les stations thermales phares en Algérie ?

Sur la trentaine de stations thermales répertoriées en Algérie, une dizaine connaissent une forte affluence et sont particulièrement réputées pour leurs bienfaits :

Hammam-Boughrara (Tlemcen) : Situé à l’ouest du pays, ses eaux sulfatées et bicarbonatées sodiques (45°C) sont idéales pour la rhumatologie, la dermatologie et la gynécologie.

: Situé à l’ouest du pays, ses eaux sulfatées et bicarbonatées sodiques (45°C) sont idéales pour la rhumatologie, la dermatologie et la gynécologie. Hammam-Righa (Aïn Defla) : À proximité d’Alger, ses eaux salines, sulfatées, calciques (39°C à 67°C) sont efficaces contre les arthrites, affections rhumatismales, troubles nerveux, blessures et traumatismes.

: À proximité d’Alger, ses eaux salines, sulfatées, calciques (39°C à 67°C) sont efficaces contre les arthrites, affections rhumatismales, troubles nerveux, blessures et traumatismes. Hammam-Guergour (Sétif) : Connue pour être l’une des sources les plus radioactives au monde (43°C, sulfatées, radioactives), elle est recommandée pour les rhumatismes, dermatoses et maladies de la circulation sanguine.

: Connue pour être l’une des sources les plus radioactives au monde (43°C, sulfatées, radioactives), elle est recommandée pour les rhumatismes, dermatoses et maladies de la circulation sanguine. Hammam-Bouhadjar (Aïn Témouchent) : Ses eaux riches en soufre, très sulfureuses et salines, ainsi que ses sources alcalines (24°, 63°, 72°) sont utilisées pour la rhumatologie, dermatologie, gynécologie, et les voies respiratoires.

: Ses eaux riches en soufre, très sulfureuses et salines, ainsi que ses sources alcalines (24°, 63°, 72°) sont utilisées pour la rhumatologie, dermatologie, gynécologie, et les voies respiratoires. Hammam Bou-Hanifia (Mascara) : Ses eaux chloro-bicarbonatées et fortement radioactives (40°C à 70°C) sont réputées pour diverses affections.

Ses eaux chloro-bicarbonatées et fortement radioactives (40°C à 70°C) sont réputées pour diverses affections. Hammam-Mélouane (Blida) : Proche d’Alger, ses eaux ferrugineuses, chlorurées, sodiques (29°C à 41°C) offrent des propriétés variées.

Proche d’Alger, ses eaux ferrugineuses, chlorurées, sodiques (29°C à 41°C) offrent des propriétés variées. Hammam-Meskhoutine (Guelma) : Avec une température impressionnante de 74°C à 98°C, ses sources ferrugineuses, carbonatées, calciques sont particulièrement efficaces pour les affections rhumatismales et les arthrites.

Avec une température impressionnante de 74°C à 98°C, ses sources ferrugineuses, carbonatées, calciques sont particulièrement efficaces pour les affections rhumatismales et les arthrites. Hammam-Essalihine (Biskra) : Aux portes de Biskra, ses eaux chlorurées, sodiques, sulfurées (46°C) sont indiquées pour les rhumatismes, troubles des voies respiratoires et ORL.

Aux portes de Biskra, ses eaux chlorurées, sodiques, sulfurées (46°C) sont indiquées pour les rhumatismes, troubles des voies respiratoires et ORL. Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger) : Bien que non une source thermale, ce centre utilise l’eau de mer fortement minéralisée et chauffée (33°C à 39°C) pour ses bienfaits, combinés aux qualités du climat marin.

La majorité de ces stations sont gérées par des entreprises publiques comme le groupe HTT et sont conventionnées avec les caisses de sécurité sociale (CNAS, CASNOS, Caisse militaire), offrant un encadrement médical et paramédical qualifié.

Le thermalisme : Un levier pour le tourisme durable en Algérie

Au-delà des bienfaits pour la santé, le thermalisme algérien représente un atout majeur pour le développement d’un tourisme écologique et durable. Les stations thermales, souvent nichées dans des paysages féeriques, attirent de plus en plus de familles en quête de détente et de connexion avec la nature.

Les pique-niques familiaux, la découverte des environs verdoyants et la possibilité de profiter des eaux curatives contribuent à un engouement croissant pour ce type de tourisme.

🟢 À LIRE AUSSI : Saveurs ensoleillées d’Algérie : les plats et boissons rafraîchissants à déguster cet été

Les pouvoirs publics ont pris conscience de ce potentiel et un programme de rénovation et de modernisation des structures thermales est en cours, visant à les mettre aux standards internationaux. De nouveaux projets de stations et de centres de thalassothérapie privés voient également le jour.

L’Algérie, avec sa diversité de climats, de paysages et de sites historiques, possède tous les atouts pour devenir une destination de choix pour le tourisme thermal, balnéaire, saharien et climatique, et ce, tout au long de l’année.

La promotion d’un tourisme respectueux de l’environnement et adapté aux besoins des visiteurs, tant nationaux qu’internationaux, est la clé pour un avenir durable.

Ce qui rend l’expérience encore plus accessible, c’est le coût généralement abordable des soins : certaines prestations commencent à partir de 200 DA, ce qui en fait une option idéale pour les familles et les vacanciers au budget modeste.