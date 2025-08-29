SNTF : Un nouveau programme pour les trains de la banlieue d’Alger à partir du 31 août

À l’approche de la rentrée sociale, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé la mise en place d’un nouvel horaire pour les trains de la banlieue d’Alger. Une réorganisation destinée à répondre à la forte affluence prévue dans la capitale, tandis que les dessertes longues distances conservent leurs horaires habituels.

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a fait savoir qu’un nouveau programme de circulation des trains de la banlieue d’Alger sera appliqué à partir du dimanche 31 août 2025. Cette décision intervient à l’occasion de la rentrée sociale, période qui coïncide avec le retour en classe des élèves, la reprise des universités et le retour massif des travailleurs dans la capitale.

La SNTF explique que ce changement vise à fluidifier le trafic sur les lignes les plus sollicitées et à améliorer la régularité des dessertes. Les trains de banlieue, qui assurent une part importante du transport quotidien, connaissent en effet une forte fréquentation à chaque rentrée, rendant nécessaire une adaptation du programme.

En revanche, l’entreprise publique a précisé que les trains régionaux et les liaisons longues distances “inter-villes” ne seront pas concernés par ces modifications. Ils continueront de circuler selon les horaires habituels, sans changement.

La SNTF, un maillon essentiel de la mobilité algéroise

Au-delà de cette mesure ponctuelle, la SNTF demeure un acteur incontournable du transport collectif à Alger. Son réseau ferré relie la capitale à plusieurs communes de la périphérie, facilitant les déplacements quotidiens de milliers de passagers. Les trains de banlieue desservent des axes stratégiques, reliant des zones résidentielles densément peuplées au cœur de la capitale, ce qui en fait un service vital pour les étudiants, les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé.

La compagnie ferroviaire joue également un rôle clé au niveau national. Outre ses dessertes suburbaines, elle assure des liaisons régionales et des trajets longue distance vers différentes wilayas, permettant de relier Alger aux principales villes du pays. Son réseau contribue ainsi à désengorger la circulation routière, souvent saturée dans la capitale, et à promouvoir un mode de transport plus rapide et plus sûr.

Ces dernières années, la SNTF s’efforce d’améliorer la qualité de ses services en modernisant son matériel roulant et en réhabilitant plusieurs gares. Néanmoins, les usagers pointent encore des difficultés, notamment en matière de ponctualité et de confort. La mise en place de ce nouveau programme pour la rentrée sociale apparaît donc comme un signe de la volonté de l’entreprise d’adapter son offre aux besoins réels des voyageurs et de renforcer la fiabilité du transport ferroviaire.

Conclusion :

Avec ce nouvel horaire, la SNTF espère faciliter les déplacements quotidiens dans la capitale à un moment de l’année particulièrement chargé. Si les défis restent nombreux, notamment en termes de régularité et de capacité, cette réorganisation traduit la place centrale qu’occupe le rail dans la mobilité urbaine et suburbaine d’Alger.