Trois individus ont été arrêtés à Sidi Bel-Abbès pour avoir volé une somme faramineuse. Ils devront comparaître bientôt devant le procureur de la République.

Les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont réussi à appréhender trois individus accusés du vol d’une somme de 1,7 milliard de centimes. L’opération a été déclenchée suite à un signalement concernant un cambriolage avec violence d’une habitation, dont la victime est une femme âgée qui a été agressée par un individu masqué.

Vol à Sidi Bel-Abbès : la nièce de la victime impliquée dans le cambriolage

Selon le média arabophone « Ennahar« , parmi les suspects arrêtés figure une femme dans la vingtaine. Les malfaiteurs ont dérobé une somme estimée à 1,7 milliard de centimes en coupures de 2000 dinars. Parmi les personnes arrêtées figure la nièce de la victime, âgée de 21 ans, qui a avoué sa participation et dénoncé son complice, son cousin de 27 ans. Ce détournement de fonds familial représente un préjudice considérable pour la victime.

Grâce au travail des services de renseignement, les forces de l’ordre ont pu arrêter le troisième suspect, récupérer 1,318 milliard et 600 000 centimes du montant volé et interpeller les trois suspects. Dans la foulée, un dossier judiciaire a été constitué à leur encontre. Les suspects seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Bel Abbès.

Condamnations pour vol au Royaume-Uni : Une étude controversée

Une étude du Centre for Migration Control (CMC) britannique révèle des disparités significatives dans les taux de condamnation pour vol entre citoyens britanniques et étrangers sur la période 2021-2023. Selon le rapport, le taux de condamnation des Britanniques s’élève à 18 pour 10 000 personnes, tandis que certaines nationalités étrangères présentent des taux nettement supérieurs. Ces statistiques sont sujettes à interprétation.

L’étude place notamment les ressortissants algériens (320/10 000), marocains (226/10 000) et roumains (132/10 000) en tête du classement. Au total, plus de 104 000 condamnations d’étrangers ont été enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles durant cette période. L’immigration est un sujet sensible au Royaume-Uni.

Appel à la prudence dans l’interprétation des données

Cependant, de nombreux experts appellent à la prudence dans l’interprétation de ces données. Le CMC, critiqué pour ses positions restrictives sur l’immigration, présente des statistiques non officielles qui ne prennent pas en compte des facteurs essentiels comme la taille réelle des communautés, le contexte socio-économique ou le statut légal des personnes concernées. Une analyse plus nuancée est nécessaire.

Cette étude, largement relayée sur les réseaux sociaux, alimente le débat sur l’immigration et la criminalité au Royaume-Uni, mais nécessite une analyse plus nuancée et indépendante pour établir des conclusions fiables.

