Seuils des cours aux examens nationaux : Le ministère de l’Éducation réagit fermement

Dans un communiqué de presse diffusé ce mercredi, le ministère de l’Éducation nationale a tiré la sonnette d’alarme suite à la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux. L’institution dénonce des tentatives de déstabilisation à l’approche des échéances scolaires cruciales.

La cellule de veille électronique du ministère a identifié plusieurs publications fallacieuses usurpant l’identité visuelle et le nom de l’administration centrale.

Parmi les contenus les plus viraux figurent des documents intitulés « Dispositions relatives aux épreuves de philosophie et lutte contre la fraude scolaire » ou encore « Communiqué important concernant le seuil de référence des matières scientifiques ».

Désinformation scolaire : une tentative de déstabilisation à l’approche des examens

Le ministère est catégorique : ces publications sont dénuées de tout fondement. L’institution souligne que ces « fake news » ne visent qu’à semer la confusion au sein de la famille éducative et pourraient impacter négativement la concentration des candidats aux examens nationaux.

« Ces manœuvres de désinformation cherchent délibérément à déstabiliser le secteur en cette période sensible de l’année scolaire », précise le communiqué.

Ministère de l’Éducation : Poursuites judiciaires contre les auteurs de fausses publications

Face à cette recrudescence de contenus trompeurs, le ministère de l’Éducation nationale rappelle que :

L’unique source officielle demeure les canaux de communication institutionnels (site web officiel et pages certifiées sur les réseaux sociaux).

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La vigilance est de mise : les élèves et les parents sont appelés à ne pas relayer ces informations non vérifiées.

Enfin, la tutelle a annoncé qu’elle se réservait le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces publications et toute personne impliquée dans l’usurpation de sa fonction ou la propagation de rumeurs mensongères.

Calendrier scolaire 2025-2026 : Le compte à rebours des examens nationaux est lancé

Parallèlement à ses mises en garde contre la désinformation, le ministère de l’Éducation nationale a levé le voile sur le calendrier officiel des évaluations du troisième trimestre. Cette programmation, cruciale pour la fin de l’année scolaire, fixe les étapes clés pour les trois cycles d’enseignement.

Afin de préparer les candidats aux exigences des épreuves de fin d’année, les examens blancs ont été programmés début mai. Ces épreuves permettent aux élèves de se confronter aux conditions réelles de l’examen et d’identifier leurs dernières lacunes :

4e année Moyen : du 3 au 5 mai 2026.

3e année Secondaire (Bac blanc) : du 3 au 7 mai 2026.

(Bac blanc) : du 3 au 7 mai 2026. 5e année Primaire : l’évaluation des acquis se tiendra les 3, 4 et 5 mai 2026.

Pour les classes de passage, les épreuves du troisième trimestre se dérouleront du 10 au 14 mai 2026.

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Enfin, l’administration centrale a confirmé les dates définitives des deux grands rendez-vous nationaux de la session 2026 :

Brevet d’Enseignement Moyen ( BEM ) : du mardi 19 au jeudi 21 mai 2026 .

) : du . Baccalauréat : du dimanche 7 au jeudi 11 juin 2026.

Le ministère insiste sur une préparation rigoureuse et le respect strict de ce calendrier pour garantir le succès des candidats à travers tout le territoire national.