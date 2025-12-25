Sécurité sociale : lancement officiel du prélèvement automatique des cotisations

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saïhi, a supervisé jeudi le lancement officiel du service de prélèvement automatique des cotisations de Sécurité sociale, une nouvelle étape majeure dans la modernisation du système national de protection sociale.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement, le ministre a qualifié cette initiative de « tournant qualitatif » dans le processus d’actualisation et de numérisation du système de Sécurité sociale, soulignant qu’elle s’inscrit pleinement dans la vision de l’État visant la digitalisation globale des services publics.

Une avancée stratégique vers la numérisation

Selon Abdelhak Saïhi, ce nouveau service numérique répond à plusieurs objectifs prioritaires, notamment :

la généralisation de la numérisation des démarches administratives,

des démarches administratives, le renforcement de la transparence et de l’efficacité,

et de l’efficacité, et la réduction des contraintes administratives pesant sur les entreprises et les opérateurs économiques.

Le ministre a rappelé que le système de Sécurité sociale compte près de 30 millions de bénéficiaires en Algérie en 2024, ce qui rend indispensable l’adoption de solutions numériques fiables et performantes pour assurer une gestion fluide et moderne des cotisations.

🟢 À LIRE AUSSI : Cloud et IA : comment Huawei Algérie propulse la transformation numérique nationale ?

Un partenariat entre Sécurité sociale et secteur bancaire

Abdelhak Saïhi a également souligné que le lancement du prélèvement automatique est le fruit d’un travail de coordination étroit entre les organismes de Sécurité sociale et le secteur bancaire. Une coopération qu’il considère comme essentielle pour réussir la transition numérique, à travers une complémentarité entre le service public et le système financier national.

« Cette démarche illustre le niveau de maturité atteint dans la collaboration intersectorielle, condition incontournable pour réussir la transformation digitale », a-t-il affirmé.

🟢 À LIRE AUSSI : Vers la fin du « cash » : le registre de commerce passe au paiement électronique

Fin des lourdeurs des paiements traditionnels

Le ministre n’a pas manqué de pointer les limites des mécanismes de paiement traditionnels, responsables, selon lui, de retards de paiement, de lourdeurs administratives et de coûts supplémentaires pour les affiliés.

À l’inverse, le prélèvement automatique offre une solution moderne, sécurisée et fiable, garantissant :

le respect des délais légaux de paiement,

l’évitement des pénalités et des majorations de retard,

et une meilleure qualité du service public.

En assurant la régularité des versements, ce nouveau dispositif contribue également à renforcer la confiance entre l’administration et les opérateurs économiques, tout en améliorant le taux de conformité des entreprises aux obligations sociales.

🟢 À LIRE AUSSI : Lutte contre la corruption : comment l’Algérie traque les fonds détournés à l’étranger