Sécurité sociale : La CNAS lance un nouveau service pour les salariés

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation, la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS) a annoncé le lancement d’une nouvelle prestation destinée à faciliter le quotidien de ses assurés.

Désormais, les travailleurs salariés peuvent vérifier et télécharger leur attestation de salaires déclarés par l’employeur directement en ligne. Ce nouveau service, annoncé ce mardi par la Caisse via un communiqué officiel, s’inscrit dans une volonté de transparence et de proximité avec les usagers.

« Dans le cadre de ses efforts visant à améliorer le service public, notamment dans son volet lié à la numérisation, à la simplification des procédures et à l’allègement de la charge administrative pesant sur le citoyen, la CNAS met à la disposition des assurés sociaux un nouveau service numérique permettant la vérification et le téléchargement de l’attestation des salaires déclarés par l’employeur », précise le communiqué.

La CNAS lance le téléchargement en ligne de l’attestation de salaires

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, les assurés sociaux sont invités à se connecter à leur compte personnel sur l’espace El Hanaa. La procédure s’effectue via la version web de la plateforme à l’adresse suivante : https://elhanaa.cnas.dz.

Cette initiative n’est pas isolée. Selon la CNAS, elle répond à des objectifs précis :

Améliorer le service public grâce aux outils numériques.

Simplifier les procédures administratives souvent perçues comme complexes.

Réduire la charge bureaucratique pesant sur le citoyen.

🟢 A LIRE AUSSI : Scandale des 580 mds dérobés de la CNAS : la peine de ‘ex-ministre Tidjani-Haddam réduite en appel

En conclusion de son communiqué, la Caisse encourage vivement les travailleurs à s’approprier cet espace numérique. L’objectif final reste d’offrir des services accessibles 24h/24 et 7j/7, permettant ainsi aux assurés de gérer leurs dossiers à distance, sans avoir à se déplacer physiquement vers les guichets de l’administration.

Modernisation des paiements : Le prélèvement automatique pour les employeurs

Ce nouveau déploiement s’inscrit dans une dynamique de réforme globale. Pour rappel, la CNAS avait déjà marqué une étape décisive en janvier dernier en lançant un service dédié cette fois-ci aux employeurs.

Ce dispositif, axé sur le prélèvement automatique des cotisations, permet aux entreprises de sécuriser leurs paiements et d’éviter les pénalités de retard.

En automatisant ces flux financiers directement depuis la plateforme de télédéclaration (https://teledeclaration.cnas.dz), la Caisse a considérablement modernisé la gestion des comptes employeurs.