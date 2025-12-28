Sécurité sociale : 27 documents « papier » officiellement supprimés par la CNAS

Le secteur de la Sécurité sociale en Algérie franchit une étape décisive dans sa transformation numérique. Entre dématérialisation des procédures, lancement de nouveaux services en ligne et succès de l’application « El Hanaa », le ministère du Travail accélère la cadence pour éradiquer la bureaucratie.

Invité de l’émission « L’Invité de la Matinale » sur la Chaîne 1 de la Radio nationale, Yahia Rassoul, directeur de la modernisation et des systèmes d’information au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale à la CNAS et représentant du ministère du Travail, a dressé un bilan ambitieux des réformes en cours. Le chiffre phare de cette intervention est sans conteste l’annulation de 27 documents papier auparavant exigés pour les dossiers de prestations.

🟢 À LIRE AUSSI : Sécurité sociale : lancement officiel du prélèvement automatique des cotisations

Désormais, ces pièces circulent de manière fluide et instantanée entre les différents organismes sous tutelle grâce à l’interconnexion des systèmes d’information. Cette stratégie vise un triple objectif :

Simplifier les procédures administratives.

Réduire drastiquement les délais de traitement.

Améliorer la qualité du service public offert aux citoyens.

« El Hanaa » : Le compagnon numérique qui vous évite les files d’attente

Le succès de la plateforme numérique ne se dément pas. Avec plus de 3,5 millions de comptes actifs, l’application « El Hanaa » s’impose comme l’outil de référence pour les assurés sociaux. Elle permet notamment :

L’extraction des attestations d’affiliation.

Le suivi de la consommation de médicaments.

Le suivi en temps réel de la confection ou du renouvellement de la carte Chifa.

La gestion des congés maternité (plus de 65 000 demandes indemnisées via la plateforme).

Rassoul a également mis en avant de nouveaux services facilitant la vie économique. Les employeurs bénéficient désormais du prélèvement automatique des cotisations, une procédure sécurisée qui permet d’éviter les déplacements, les chèques et les pénalités de retard.

🟢 À LIRE AUSSI : Fonction publique : les certificats médicaux non visés par la CNAS sont-ils valables ? La DGFP tranche

Pour les assurés, la carte Chifa entre aussi dans l’ère du e-paiement. Il est désormais possible de demander sa carte à distance pour un montant de 400 DA, réglable via carte bancaire ou carte « Edahabia ». De plus, la mise à jour de la carte peut se faire directement chez l’un des 12 000 pharmaciens conventionnés.

Ce service a déjà permis d’économiser 3 millions de déplacements physiques au cours des six derniers mois, un gain de temps précieux, particulièrement pour les habitants du Grand Sud. « La numérisation n’est plus une option, mais un choix stratégique prioritaire conformément aux orientations des hautes autorités de l’État », a martelé le responsable.

L’ambition affichée est claire : en finir avec les méthodes de gestion traditionnelles et les files d’attente interminables devant les guichets. Parallèlement au déploiement technique, le secteur investit massivement dans la formation de son personnel pour instaurer une véritable culture numérique au sein de l’administration, répondant ainsi aux attentes croissantes des citoyens.