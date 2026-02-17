Sécurité informatique : quels sont les bons réflexes à adopter en 2026 ?

L’année 2025 a bouleversé notre manière d’accéder au Web. Nouvelles lois, essor des assistants IA et sites Internet qui cherchent à bloquer les robots automatisés redéfinissent le paysage numérique. En 2026, comprendre ces changements et adopter de bonnes pratiques devient indispensable. Voici huit résolutions pour protéger vos données et naviguer sereinement sur Internet cette année.

Attention aux fuites de documents en ligne

La vérification de l’âge sur certains sites Internet nécessite souvent de partager des documents personnels via un service tiers, pièce d’identité, permis de conduire, carte bancaire, voire une vidéo avec votre visage. Cette pratique soulève des inquiétudes légitimes. Outre le principe, le risque de fuite de données est réel. Des incidents ont déjà touché des sous-traitants de Discord, ainsi que TikTok et Uber.

Comment limiter les risques ?

Privilégiez les services qui n’exigent pas l’envoi de documents sensibles. Optez pour des alternatives comme une microtransaction sur une carte bancaire, la validation via votre banque ou des méthodes biométriques sûres.

Utilisez le document le moins confidentiel possible, facile à remplacer, pour toutes vos vérifications. Évitez les informations sensibles comme le numéro national.

Créez une adresse email et un numéro de téléphone dédiés à ces usages. Pour les services qui ne vérifient pas votre identité, utilisez des coordonnées distinctes afin de réduire la probabilité de corrélation entre vos données.

Escroqueries et nouvelles tactiques des cybercriminels

La vérification de l’âge peut devenir un prétexte pour voler vos données personnelles ou bancaires et diffuser des logiciels malveillants. Les attaques ClickFix, déjà déguisées en CAPTCHA, pourraient rapidement évoluer vers ces nouveaux stratagèmes. Pour vous protéger :

Vérifiez toujours la légitimité d’un site avant de fournir vos informations. Ne refaites jamais une vérification déjà effectuée et évitez les liens provenant d’applications de messagerie ou de publicités.

avant de fournir vos informations. Ne refaites jamais une vérification déjà effectuée et évitez les liens provenant d’applications de messagerie ou de publicités. N’installez jamais d’applications ni ne copiez-collez du texte pour vérifier votre âge. Les services officiels fonctionnent dans le navigateur, parfois via smartphone.

Méfiez-vous des codes envoyés par SMS ou messagerie pour valider une action : ils servent souvent à pirater vos comptes.

pour valider une action : ils servent souvent à pirater vos comptes. Installez un logiciel de sécurité fiable sur tous vos appareils. Kaspersky Premium, par exemple, offre VPN sécurisé, protection anti-malware, alertes en cas de fuite de données, gestionnaire de mots de passe et contrôle parental.

Utiliser l’IA de manière responsable

L’intelligence artificielle est omniprésente : Android, iOS, Windows, MS Office, Creative Cloud… L’essentiel est de trouver un équilibre pour éviter dépendance et pertes de compétences.

Quelques conseils pratiques :

Maintenez votre vivacité intellectuelle. Même si l’IA peut traduire un texte ou rechercher une information, exercez votre mémoire et vos compétences.

Pour les documents sensibles ou décisions critiques, vérifiez toujours les résultats fournis par l’IA. Les erreurs, ou “hallucinations”, restent fréquentes.

Préférez les fonctionnalités IA locales sur votre appareil pour réduire la transmission de vos données. Par exemple : traduction dans Firefox, réécriture dans iOS ou protections intégrées dans Chrome.

Surveillez les agents IA qui agissent à votre place. Ne leur confiez pas de transactions sans contrôle et privilégiez les modes où la confirmation est requise avant toute action.

La majorité de nos activités se déroule désormais en ligne. Sécuriser vos informations devient crucial. En combinant vigilance, bonnes pratiques de vérification et utilisation prudente de l’IA, vous minimisez les risques et gardez le contrôle sur vos données personnelles.

