Sécurité des Algériens en Allemagne : Alger hausse le ton après le meurtre de Rahma Ayat

Dans un contexte de coopération bilatérale en constante évolution, le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger, M. Soufiane Chaieb, a reçu ce jour à Alger l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, M. Georg Wilshaus.

Cette rencontre intervient à un moment où les relations algéro-allemandes connaissent un regain d’intensité, marqué par une volonté commune de renforcer le dialogue et la coopération dans plusieurs domaines.

À LIRE AUSSI : Saveurs ensoleillées d’Algérie : les plats et boissons rafraîchissants à déguster cet été

Les deux responsables ont passé en revue l’état actuel des relations entre les deux pays, soulignant les avancées notables enregistrées ces dernières années. Un accent particulier a été mis sur la coopération consulaire, un dossier d’importance pour les autorités algériennes, notamment en ce qui concerne la protection des droits et intérêts de la diaspora algérienne vivant en Allemagne.

Meurtre d’une Algérienne en Allemagne : Alger demande des comptes à Berlin

Le secrétaire d’État a exprimé la nécessité de consolider les mécanismes de collaboration entre les institutions des deux pays afin de mieux accompagner les citoyens algériens installés outre-Rhin.

Mais l’entretien a aussi été marqué par un sujet douloureux : le meurtre tragique de Rahma Ayat, une jeune ressortissante algérienne vivant en Allemagne. Qualifié de « crime horrible » par le responsable algérien, cet acte a profondément choqué l’opinion publique.

À LIRE AUSSI : Allemagne : une Algérienne tuée dans son appartement, son voisin suspecté de crime raciste

Le secrétaire d’État a évoqué avec l’ambassadeur les circonstances de ce drame et les motivations possibles de l’auteur de cet acte atroce. Il a insisté sur la nécessité pour les autorités allemandes de faire toute la lumière sur cette affaire, tout en réaffirmant l’engagement de l’Algérie à défendre la sécurité de ses citoyens à l’étranger.

Un crime qui secoue la diaspora : Alger interpelle Berlin sur le meurtre d’une ressortissante

Soufiane Chaieb a également appelé à renforcer les mesures de sécurité et de prévention afin de mieux protéger les membres de la communauté algérienne en Allemagne. Il a souligné que la coopération bilatérale ne doit pas seulement se limiter aux questions économiques ou diplomatiques, mais doit également s’élargir à la sécurité humaine et à la protection des personnes.

À LIRE AUSSI : Rouler par 40° en Algérie : Quels sont les risques pour votre voiture et votre santé ?

Cette rencontre s’inscrit donc dans une démarche plus large de diplomatie proactive menée par Alger en faveur de ses ressortissants. Elle témoigne également d’une volonté commune entre les deux pays de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir un partenariat durable, respectueux des valeurs humaines et de la dignité des personnes.

En attendant les résultats de l’enquête allemande sur le meurtre de Rahma Ayat, les autorités algériennes entendent maintenir la pression diplomatique pour que justice soit faite et que de tels actes ne se reproduisent plus.