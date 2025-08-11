Scandale de l’or et des 1100 milliards : lourdes peines confirmées pour 83 accusés

La Cour d’appel d’Alger a confirmé les jugements initiaux dans l’affaire du scandale de l’or et des 1100 milliards, impliquant 83 personnes. Les peines de prison vont de 1 à 12 ans de prison ferme. La Cour a aussi maintenu la confiscation de tous les biens, y compris les propriétés immobilières et les avoirs financiers des accusés.

Tous les jugements contre les accusés ont été confirmés par la présidente de la première chambre pénale de la Cour d’appel d’Alger. Le groupe, qui comprend 22 personnes actuellement en détention, est composé de nombreux grossistes et importateurs d’or qui ont tiré profit de leurs activités illégales au sein d’une organisation criminelle.

Dans cette affaire, les principaux accusés ont reçu des condamnations importantes : M. Karim, propriétaire d’une bijouterie, a été condamné à 12 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars. B. Amar, bijoutier également, a quant à lui été condamné à 10 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars algériens.

De son côté, T.Belkacem a écopé de 8 ans de prison ferme et de la même somme d’amende. Par ailleurs, le fugitif T. Omar a été condamné par contumace à 20 ans de prison ferme et à une amende de plus de 314 millions de dinars algériens. Les mandats d’arrêt internationaux à son encontre sont maintenus.

Jusqu’à 20 ans de prison ferme prononcés dans le scandale des 1100 milliards

Dans cette même affaire, le tribunal a condamné plusieurs intermédiaires et gérants d’entreprises. En effet, J. Abderrahmane et A. Omar ont été condamnés à 8 ans de prison ferme. De leur côté, A. Kamal et A. Sofiane ont écopé de 6 ans de prison ferme. Enfin, B. Najib, le gérant d’une entreprise d’import-export, a été condamné à cinq ans de prison ferme. Ces accusés ont tous écopé d’une amende de 8 millions de dinars.

Par ailleurs, des accusations ont été prononcées à l’encontre d’employés de la Banque Nationale Algérienne avec des peines allant de 18 mois à 3 ans de prison ferme et d’une amende d’un million de dinars. D’autres accusés, notamment des propriétaires de bijouteries et de sociétés fictives, ont écopé des peines de prison allant de 1 à 5 ans. Certains accusés ont été acquittés, comme B. Redha, qui a été innocenté de toutes les charges.

De plus, les entreprises impliquées dans cette affaire ont été condamnées à verser une amende de 32 millions de dinars algériens. Les accusations portées par la Cour d’appel incluaient la fraude fiscale, le blanchiment d’argent, le détournement de fonds, le faux et usage de faux, des activités commerciales frauduleuses et des infractions à la réglementation des changes.

