Saveurs ensoleillées d’Algérie : les plats et boissons rafraîchissants à déguster cet été

L’été en Algérie n’est pas seulement le soleil et la mer, c’est une invitation à découvrir la richesse des couleurs et des saveurs de ce pays à travers son assiette. La cuisine algérienne, riche et variée, s’adapte aux fortes chaleurs de la saison estivale, offrant une multitude de plats et de boissons.

Préparez-vous à une exploration gourmande des délices estivaux d’Algérie, incluant l’incontournable street food locale.

Les salades fraîches, un indispensable de l’été

Quand le soleil d’Algérie se fait sentir, l’appel à la légèreté et à la fraîcheur dans l’assiette devient irrésistible. Durant la période estivale, la salade s’impose naturellement comme l’un des repas préférés des Algériens, se déclinant en une multitude de recettes pour le plaisir de tous.

La Salade Mchouia est l’une des recettes emblématiques de la cuisine algérienne. Cet incontournable est composé de poivrons et de tomates grillés, pelés, coupés en dés et assaisonnés d’huile d’olive. Elle peut être agrémentée d’ail et de cumin pour un repas complet et savoureux. Il est possible de la trouver dans tous les restaurants traditionnels et locaux, et les marchés abordent de légumes frais si vous souhaitez la préparer vous-même.

Une autre recette très appréciée dans les foyers algériens est la salade variée. Il s’agit d’un mélange éclatant de laitue, tomate, concombre, oignons et olives, souvent rehaussé de carottes rappées et d’œufs durs. C’est une recette à la fois simple et rafraîchissante.

Les amoureux des légumes verts vont aussi apprécier la Slata Loubia. Cette option légère et saine est préparée à base de haricots verts cuits à la vapeur, subtilement assaisonnée d’ail, de persil, de vinaigre et d’huile d’olive.

La Chorba pour des soirées plus fraîches

Traditionnellement appréciée en hiver et durant le Ramadan, la Chorba est une recette qui se réinvente aussi en été. La Chorba Frik, dans sa version estivale, est une soupe à base de frik, est allégée avec moins de viande et beaucoup de légumes. Son bouillon allégé et les herbes fraîches la rendent particulièrement agréable après une chaude journée.

La Chorba Beida est une autre déclinaison de la soupe algérienne. Servie tiède pour les soirées les plus chaudes, cette recette est préparée à base d’un assortiment de légumes et d’épices, dont la carotte, les oignons, l’ail, la cannelle et les pois chiches, qui se marient bien et lui confèrent un goût subtil et réconfortant.

Learn more about the best soups in the world: https://t.co/anQgmQF022 pic.twitter.com/RiY0xE5Nap — TasteAtlas (@TasteAtlas) August 11, 2024

Rappelons, ces deux recettes ont été classées à plusieurs reprises par l’encyclopédie culinaire TasteAtlass parmi les meilleures soupes au monde.

Mhajeb, pizza carrée, Frites-omelette… les classiques de la rue

Pour une véritable immersion dans la vie locale algérienne, rien ne vaut l’expérience de la streetfood algérienne. Parfaites pour un repas rapide et savoureux sur le pouce, les Mhadjeb sont des fines crêpes feuilletées, garnies d’une savoureuse sauce tomate relevée, d’oignon et de poivrons.

La pizza carrée algérienne, elle, est une interprétation unique de la pizza. Sa pâte est plus épaisse, généreusement recouverte de sauce tomate riche. Elle est souvent garnie d’olives noires et parfois de quelques anchois. Coupée en carré et vendue dans la rue, elle est une collation rapide et extrêmement populaire.

De plus, les frites omelettes sont une autre recette rapide appréciée par les Algériens. Ce plat simple et réconfortant est un mélange de frites intégrées à des œufs, souvent garni de fromage. La Garantita, cette spécialité oranaise est également très appréciée en été.

Jus frais, Créponi, Lben… pour un maximum de fraîcheur en été

L’été en Algérie est synonyme de fruits abondants, parfaits pour se recharger en vitamines. Quand le soleil tape fort, les melons et les pastèques sont les vedettes incontestées de l’été algérien. Les pêches, nectarines et les raisons sont parfaits pour une collation légère ou un dessert fruité.

Par ailleurs, au-delà de la consommation individuelle, les salades de fruits sont idéales pour l’été. C’est un mélange coloré et frais de tous les fruits de saison coupés en dés et parfois agrémentés de jus de citron et se présente comme une option parfaite pour un repas rafraîchissant durant la saison estivale.

Pour combattre efficacement la chaleur estivale, rien ne vaut qu’une boisson fraîche. La cuisine algérienne offre une multitude de choix :

que ce soit de citrons, de pastèque, ou encore de fraise, sont un grand classique pour couper la soif ; Le Créponi , très répandue dans les villes côtières, ce sorbet glacé au citron à la texture granuleuse et fondante, est servi dans un verre pour les amateurs des saveurs acidulées et sucrées ;

est un lait fermenté, légèrement acide et très léger. Il fait partie des boissons lactées ancestrales qui accompagnent bien des plats salés comme le couscous ou la Kesra ; Le thé à la menthe glacé, c’est une autre boisson qui gagne en popularité durant les mois de l’été.

Pour une immersion totale dans les saveurs d’Algérie, n’hésitez pas à vous aventurer dans les marchés locaux. C’est là que vous découvrirez les produits les plus frais et les plus authentiques pour percer les secrets de la cuisine algérienne.

