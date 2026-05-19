Santé : L’Algérie et la Chine intensifient leur partenariat stratégique à Genève

En marge des travaux de la 79ᵉ session de l’Assemblée mondiale de la santé à Genève, le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messoudène, s’est entretenu ce mardi 19 mai 2026 avec son homologue chinois. Cette rencontre bilatérale de haut niveau a jeté les bases d’un élargissement historique de la coopération sanitaire entre Alger et Pékin.

Selon un communiqué officiel du ministère, les discussions ont été entièrement dédiées à « l’examen des moyens de renforcer la coopération sanitaire entre les deux pays amis », réaffirmant l’ancrage profond des relations bilatérales.

Modernisation technologique du secteur de la santé

Les deux ministres ont partagé leurs visions sur plusieurs dossiers stratégiques et d’intérêt commun, indispensables à la modernisation des structures de soin algériennes. Les axes prioritaires de cette future collaboration s’articulent autour de l’intégration des nouvelles technologies dans la gestion des systèmes de santé à travers la numérisation, du renforcement des compétences des professionnels algériens grâce au savoir-faire chinois en matière de formation, de l’approvisionnement et du développement technologique des infrastructures pour les équipements médicaux, ainsi que de l’échange d’expertises dans le domaine de la prévention et de la veille sanitaire pour lutter plus efficacement contre les maladies.

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Les deux parties ont également mis un point d’honneur à optimiser et renforcer la coordination autour des activités des missions médicales chinoises, qui opèrent historiquement en Algérie depuis l’indépendance.

Vision commune pour la sécurité sanitaire globale

Tout en saluant l’excellence des relations sino-algériennes actuelles, les deux délégations ont exprimé leur volonté ferme d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat. L’objectif partagé reste d’élever le niveau de la sécurité sanitaire face aux défis épidémiologiques et structurels actuels et futurs, au bénéfice direct des deux peuples.

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Les deux parties ont d’ailleurs insisté sur l’importance capitale de maintenir un cadre permanent de concertation et de coordination étroite sur la scène internationale.

Visite de Mohamed Seddik Aït Messoudène à Pékin

Preuve de la volonté de la Chine de donner une nouvelle impulsion à cette alliance, le ministre chinois a officiellement invité son homologue algérien, Mohamed Seddik Aït Messoudène, à effectuer une visite d’État en République populaire de Chine. Ce futur déplacement sera l’occasion de formaliser ces échanges et de sceller de nouveaux accords de partenariat technique et industriel dans le secteur de la santé.

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