« Sale bougnoule », « Casse-toi » : Hanifa Taguelmint, d’origine algérienne, visée par des militants du RN

À l’approche des municipales de mars 2026 en France, une colistière de Benoît Payan à Marseille, d’origine algérienne, a dénoncé des injures racistes proférées par cinq sympathisants du parti politique le Rassemblement national.

C’est lors d’un tractage dans le quartier résidentiel de Palama que l’incident a éclaté. Hanifa Taguelmint, qui a témoigné auprès de la presse française, précise que les faits se sont déroulés samedi 7 février à Château-Gombert.

C’est alors qu’elle distribuait seule des tracts dans les boîtes aux lettres pour le compte de Benoît Payan — dont elle occupe la 8e place sur la liste — que cette candidate a été visée.

Hanifa Taguelmint, d’origine algérienne, visée par des intimidations et insultes racistes

Alors qu’elle croisait cinq militants d’extrême droite également sur le terrain, la colistière de Benoît Payan a été la cible d’attaques racistes explicites. « Casse-toi », « sale bougnoule » : tels sont les mots rapportés par cette femme née en Algérie juste avant l’indépendance, et dont les racines familiales se trouvent dans les Aurès.

Face à l’hostilité de trois hommes et deux femmes, Hanifa Taguelmint a choisi de ne pas répondre à la provocation. Gardant le silence, elle a accéléré le pas pour se mettre à l’abri : « J’ai baissé la tête et j’ai marché le plus rapidement possible jusqu’à ma voiture », confie-t-elle.

« Je suis partagé entre la peur et la colère. J’étais seule et il ne faut jamais tracter toute seule, donc je suis partie sans rien dire rejoindre les autres à notre point de rendez-vous », a-t-elle raconté.

Vague de soutien pour Hanifa Taguelmint

De son côté, le porte-parole du RN pour la campagne marseillaise rejette en bloc ces accusations. Exigeant des preuves matérielles, il accuse la colistière de Benoît Payan de propager des « allégations mensongères » à des fins politiques.

Le Printemps Marseillais a immédiatement réagi avec indignation. Dès samedi matin, militants et cadres du mouvement ont multiplié les messages de solidarité sur X. Arnaud Drouot, directeur de campagne, a fermement condamné l’agression en dénonçant « le vrai visage de l’extrême droite : le racisme et la haine », tout en réaffirmant que Marseille ne tolérerait jamais de tels agissements.

Propos ignobles. Méthodes inacceptables.

Le maire sortant, Benoît Payan, est monté au créneau pour soutenir sa colistière en condamnant fermement l’incident. Il dénonce « des propos ignobles et des méthodes inacceptables. Le racisme et les racistes n’auront jamais leur place à Marseille ».

