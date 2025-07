Rimitti Ridim 2 : quand Wassilo et DJ Kore font revivre la légende du raï algérien

L’été des Algériens s’annonce rythmé grâce à une collaboration réussie entre le réalisateur algérien Wassilo et le DJ international Kore. Leur tout nouveau clip, intitulé « Rimitti Ridim 2 », est un vibrant hommage à l’une des figures féminines les plus emblématiques de la musique du raï algérien, la légendaire Cheikha Rimitti.

Ce morceau, qui promet de faire danser et célébrer l’héritage de la musique algérienne tout au long de la saison estivale, est l’aboutissement d’un travail acharné qui a duré plus d’un mois. Il s’agit d’une réinterprétation, à la fois moderne et contemporaine, d’un morceau emblématique de la chanteuse algérienne, initialement tiré de la célèbre compilation Raï’n’B Fever de 2004.

Ce clip est aussi un hommage vibrant à l’héritage et à la richesse culturelle algérienne. Il les met en valeur à travers son décor, qui intègre les codes de la tradition algérienne, ses paysages diversifiés et un style musical particulièrement rythmé.

Wassilo et DJ Kore rendent hommage à la légendaire Cheikha Rimitti

Lancé en juin 2025, le clip de « Rimitti Ridim 2 » offre une interprétation moderne d’un titre culte de Cheikha Rimitti. Ce projet s’inscrit dans la lignée du travail de Kore, qui a toujours cherché à fusionner entre le raï algérien et le RnB, comme en témoignent les précédents volumes de cette célèbre compilation.

Le clip se distingue par une esthétique raffinée, qui combine harmonieusement les influences traditionnelles et contemporaines et réinvente cet héritage de manière à captiver un public moderne. Pour ce faire, le projet intègre des extraits filmés dans des lieux emblématiques tels qu’Alger, Oran, Mostaganem et le Grand Sud algérien. De plus, le clip incorpore des images de la Fantasia, un spectacle équestre traditionnel algérien, ajoutant une dimension culturelle authentique et dynamique.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Djamel Fezari, plus connu sous le nom de DJ Kore, est le créateur des célèbres compilations Raï’n’B Fever. Ces dernières ont connu un succès retentissant dans les années 2000 en fusionnant habilement le rap et le Raï, et en intégrant plus largement des sonorités de l’Afrique de l’Ouest. On se souvient encore de son méga-hit « Un Gaou à Oran« , qui puisait son énergie dans le coupé-décalé des Ivoiriens Magic System.

Qui est Wassilo ?

Ahmed Wassil est un réalisateur et producteur originaire d’Alger, qui mène une carrière internationale tout en conservant des projets dans son pays natal, l’Algérie. La passion d’Ahmed pour l’image a débuté très jeune, notamment en capturant des images avec son téléphone avant même d’acquérir sa première caméra. C’est ainsi qu’il a lancé sa carrière qui s’étend désormais sur 15 ans.

Depuis ses débuts, Wassilo a collaboré avec de grands noms de la scène artistique internationale, notamment avec des célébrités telles que DJ Snake, Soolking, Booba et Anas. Son talent ne se limite pas à la musique, il a d’ailleurs travaillé sur des séries télévisées, telles que Liyam et Babour Ellouh.

Ahmed Wassil a également prêté son talent à de grandes marques telles que Netflix, Giorgio Armani et Catorade, et a collaboré avec des artistes français et libanais.

