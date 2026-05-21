Riadh El Feth métamorphosé avant l’été : Le coup de pression de la wilaya d’Alger

La wilaya d’Alger a enclenché une véritable course contre la montre. Des directives strictes ont été émises pour achever la réhabilitation du complexe de Riadh El Feth avant la saison estivale. Parallèlement, un dispositif exceptionnel touchant au commerce, aux transports et à l’hygiène a été déployé pour garantir le bon déroulement des festivités de l’Aïd El Adha.

Le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a mis la pression sur ses équipes. Présidant mercredi soir une réunion du conseil exécutif de la wilaya, le chef de l’exécutif a exigé l’accélération de la cadence des travaux de réhabilitation de l’esplanade de Riadh El Feth, attenante au Makam El Chahid, afin de livrer le site avant le coup d’envoi de la saison estivale.

Cette réunion stratégique visait deux objectifs majeurs : faire le point sur la situation de l’établissement public chargé de la gestion de Riadh El Feth, et évaluer l’état de préparation de la capitale à l’approche de l’Aïd El Adha.

Riadh El Feth : Restructuration et modernisation du complexe

Selon les rapports présentés lors de l’assemblée, le projet de modernisation de Riadh El Feth comprend de vastes opérations de rénovation et de maintenance des différentes structures, ainsi que la réalisation de deux ascenseurs panoramiques.

Ce coup de collier intervient après la dissolution officielle de l’Office de Riadh El Feth par décret exécutif, actant le transfert de l’ensemble de ses biens, droits, obligations et personnels sous la tutelle directe de la wilaya d’Alger.

Une transition institutionnelle finalisée lors d’une réunion de coordination tenue le 19 juin 2025 entre le ministère de la Culture et les services de la wilaya, visant à inscrire ce lieu iconique dans une nouvelle vision de développement local et culturel.

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Le wali a insisté sur l’urgence de finaliser ces chantiers, rappelant qu’un riche programme d’animation — mêlant activités artistiques, sportives et de loisirs dédiées aux familles — est attendu sur le site dès le début de l’été.

Aïd El Adha : Un plan de contingence multisectoriel

L’autre grand dossier de ce conseil exécutif concernait les dispositions prises pour l’Aïd El Adha. La wilaya d’Alger a sorti les grands moyens pour assurer la continuité des services publics et maintenir l’ordre et l’hygiène dans la capitale :

Commerce et approvisionnement : Un système de permanence obligatoire a été instauré pour 4 523 commerçants , soit environ 58 % du tissu commercial de la capitale. La disponibilité des carburants, du gaz et de l’électricité sera également maintenue.

, soit environ 58 % du tissu commercial de la capitale. La disponibilité des carburants, du gaz et de l’électricité sera également maintenue. Hygiène et environnement : Les entreprises publiques « Netcom » et « Extranet » intensifieront leurs rotations pour la collecte des déchets ménagers et des restes de l’abattage. Un intérêt particulier est porté à la récupération des peaux de bêtes, forte d’une valeur économique et industrielle. Le wali a instruit les walis délégués et les présidents d’APC à superviser directement le lavage et le nettoyage des quartiers immédiatement après les sacrifices afin de prévenir tout risque sanitaire.

» et « » intensifieront leurs rotations pour la collecte des déchets ménagers et des restes de l’abattage. Un intérêt particulier est porté à la récupération des peaux de bêtes, forte d’une valeur économique et industrielle. Le wali a instruit les walis délégués et les présidents d’APC à superviser directement le lavage et le nettoyage des quartiers immédiatement après les sacrifices afin de prévenir tout risque sanitaire. Santé et secours : Les hôpitaux fonctionneront en régime de permanence , appuyés par 65 pharmacies de garde. La Protection civile déploiera quant à elle un dispositif d’intervention rapide.

, appuyés par 65 pharmacies de garde. La Protection civile déploiera quant à elle un dispositif d’intervention rapide. Ressources en eau : Les plages horaires de distribution de l’eau potable seront exceptionnellement élargies durant les jours de fête.

durant les jours de fête. Finances et transports : Pour fluidifier le quotidien des citoyens, les liquidités bancaires seront renforcées au niveau des bureaux de poste et des distributeurs automatiques (GAB), tandis que les horaires des transports publics seront prolongés pour faciliter les déplacements familiaux.

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Enfin, les espaces publics, parcs urbains, forêts suburbaines et salles de spectacles de la capitale s’apprêtent à accueillir un programme d’animation festif pour accompagner les citoyens durant l’Aïd et les vacances d’été.