Rétrospective : l’actualité qui a marqué les Algériens en 2022

Actualité nationale

L’Algérie aura eu sa part d’événements tragiques, l’un de ceux qui aura marqué est la canicule ayant provoqué des feux de forets et des incendies, qui auront comme en 2021, endeuillés des dizaines de familles algériennes. En effet, durant cet été 2022 aura été ravageurs pour certaines wilayas, principalement de l’est du pays, des incendies qui ont fait au moins 38 morts, durant cet été, sans compter les pertes financières engendrés. Et comme en 2021, les victimes ont pu compté sur la solidarité des algériens.

Pour rester dans l’actualité locale, l’Algérie aura encore connu cette année, des procès d’anciens ministres, hauts responsables et hommes d’affaires, sauf que l’année 2022, le chef de l’Etat a annoncé que près de 20 milliards de dollars de l’argent pillés par ces derniers ont enfin été récupérés, ce qui est l’une des bonnes nouvelles de cette fin d’année.

L’éducation nationale, quant à elle aura connu une grande nouveauté, celle de l’introduction de la langue anglaise à partir du primaire, et ce depuis la rentrée scolaire 2022-2023 du mois de septembre dernier .

Actualité internationale

Qui dit actualité, dit le sujet inévitable de la Covid-19, cette pandémie qui aura bouleversé le monde puis le début de l’année 2020, mais bonne nouvelle. Mais, cette année 2022, le Coronavirus aura été moins virulent et moins meurtrier, on peut s’avancer et dire, que l’année qui s’achève aura été marquée par le début de la fin de cette épidémie mondiale.

Toujours dans le secteur de la santé, la variole du singe, on en a entendu parler, on a fait face à la crainte d’une nouvelle pandémie mondiale, mais plus de peur que de mal, puisque ce n’est pas le cas!

Bonne ou mauvaise nouvelle, à vous d’en juger, en 2022, la population mondiale a franchi la barre de 8 milliards d’habitants.

En parlant d’événement tragique, un en particulier aura ému le monde entier, le décès d’Elizabeth II, la reine de Royaume Uni, après plus de 60 ans de règne.

Actualité économique

L’économie est un secteur des plus importants, et on va passer en revue trois sujets qui ont marqué les algériens. Depuis février 2022 qui est le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les prix du pétrole ont connu des flambées jamais atteintes depuis des années, ce qui permet à l’Algérie d’avoir des perspectives économiques plus larges.

D’un autre coté, une décision de Tebboune a fait des heureux parmi les algériens, en effet, en 2022 et pour la première fois, les chômeurs se sont vus attribués une allocation chômage de 13.000 dinars, qui passera à 15.000 en 2023.

Enfin, au mois d’octobre, un des sujets les plus discutés chez nous a enfin connu un dénouement positif. Le secteur automobile a connu un rebondissement après des années de stagnation, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune annonce la reprise de l’importation des véhicules, ce qui a permis aussi d’aller vers la relance de l’industrie automobile en Algérie, ce qui constitue l’une des meilleures nouvelles de 2022 pour les Algériens.

Actualité sportive

Le sport en Algérie aura connu deux événements qui ont ont été tragiques pour les algériens. Mais commençons par le positif, l’Algérie a eu la chance d’organiser une compétition internationale, le Jeux Méditerranéens (JM) d’Oran, un événement qui réunit plusieurs pays de la Méditerranée dans différentes disciplines sportives. Durant cette compétition, les athlètes algériens se sont distingués en décrochant la 4e place au classement des médailles.

En revanche le football algérien a eu droit à des heures sombres. En effet, tous les algériens se souviennent de l’élimination prématurée et inattendue des Verts de la CAN 2021, ayant eu lieu en janvier 2022. Mais encore pire que cela, l’Algérie a connu la pire des désillusions, qui a on peut le dire traumatiser la sélection nationale mais aussi tous les fans de football. En effet, le 29 mars 2022, aura marqué les esprits et ce en raison de l’amère élimination des Verts de la Coupe du Monde 2022 face au Cameroun en match barrage.

Enfin pour bien clore ce dossier sportif, le monde entier se souviendra de la Coupe du Monde organisé par le Qatar, durant cette fin d’année 2022, au terme de laquelle l’Argentine emmenée par Messi aura obtenu sa 3ème étoile !

Actualités culturel et artistique

Pour bien entamer cette rubrique, on notera le retour de des activités culturel et artistique durant cette année 2022, après deux ans de stagnation causée par l’épidémie de la Covid-19, l’art et la culture revivent enfin ! Et ça nous donne du baume au cœur.

LeSalon International du livre d’Alger qui réunit des milliers de visiteurs, a fait son retour en 2022, mais aussi les différents festivals culturels, à l’instar du Festival Culturel International de Musique Symphonique, ayant eu lieu à l’Opéra d’Alger et qui a connu un énorme engouement de la part du public.

Le cinéma aura vu deux films se distinguer au niveau international. Tout d’abord, le film réalisé par Djaffer Gacem, « Heliopolis » qui a représenté l’Algérie aux Oscars 2022. Ensuite, nous allons souligner la sélection du film « Al Akhira- la dernière reine » réalisé par Damien Ounouri et Adila Bendimerad à la 79e édition du festival international du film, baptisé la « Mostra de Venise ». De plus, il est à noter que pour cette édition de la « Mostra de Venise » un des membres du jury était l’algérienne, auteure, cinéaste et réalisatrice Sofia Djama.

Une autre bonne nouvelle qui a beaucoup fait réagir les algériens, l’inscription du Raï algérien à la liste du patrimoine immatériel de l’humanité. C’est par le biais d’un communiqué de l’UNESCO rendu public le 1er décembre 2022, que cette bonne nouvelle est tombée. Ce même communiqué précise aussi que le Raï est inscrit dans sur cette liste non pas en tant que musique, mais plutôt comme une tradition entourant un genre musical. Il s’agit d’un patrimoine vivant qui représente des communautés protagonistes dans cette sauvegarde.

De plus, comme chaque année nos artistes algériens nous ont encore une fois fait honneur au niveau international. L’un de ses artistes et pas des moindres, DJ Snake aura marqué les esprits des algériens mais aussi d’autres nationalités en mettant en avant les sonorités musicales algériennes dans son titre « Disco Maghreb », dont le clip a été tourné en Algérie et qui met en avant différentes régions du pays.

Enfin, l’Algérie aura perdu de nombreux artistes durant cette année 2022, qui ont marqué la scène algérienne. On a fait nos adieux à Farida Saboundji, Mustapha Preure, Ahmed Benaissa, Chafia Boudraa, Mohamed Hazim, Chakib Bouzidi, Aziouz Rais… Nous tenons à leur rendre hommage et saluer leur engagement pour faire vivre la la culture algérienne.