Feux de forêts 2022 en Algérie : le bilan s’alourdit

Le cauchemar semble se reproduire, l’Algérie fait de nouveau face à la terreur des incendies qui ravagent plusieurs régions du pays. Ce mercredi 17 août 2022, la Direction générale de la Protection Civile (DGPC) a mis à jour son bilan, mettant le point sur l’évolution de la situation des incendies qui affectent 14 wilayas du pays.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi à 16h00, la Protection Civile a fait état d’un total de 39 incendies, recensés dans 14 wilayas du pays. D’après la même source, la wilaya d’El Tarf compte à elle seule pas moins de 16 incendies.

La situation est aussi inquiétante à Souk Ahras, à Sétif et à Guelma qui comptent 3 incendies chacune. Le dernier bilan de la Protection Civile a fait état de 2 incendies à Skikda et de 2 incendies à Tipaza. Et compte aussi un incendie dans chacune des wilayas de Tizi Ouzou, Batna, Mila, Annaba, Constantine, Bordj Bou Arreridj et Jijel.

De plus, les services de la Protection Civile ont indiqué que les opérations d’extinction sont en cours et que l’unité de l’air sont intervenues à Skikda, El Tard et Souk Ahras pour maitriser les incendies.

Feux de forêts à Souk Ahras et à Sétif : le bilan compte 2 victimes

D’après le dernier bilan de la Protection Civile, la wilaya de Souk Ahras a enregistré pas moins de 45 blessés. En effet, 4 personnes souffrent de légères brûlures, tandis que le reste des blessés souffrent d’asphyxie à cause des fumées de l’incendie, a précisé le même communiqué.

De son côté, la Direction de la Protection Civile de la wilaya de Sétif a fait savoir que les incendies ayant atteint les habitations au niveau des villages ont fait deux victimes et deux blessés souffrant de brûlures. Les deux victimes, une femme et sa fille, âgées de 58 et de 31 ans, ont succombé suite à de graves brûlures.

Les incendies déclarés ont causé la fermeture de plusieurs axes routiers. Il s’agit notamment de la route nationale n° 44, reliant les communes El Tarf et Boutheldja. Ainsi que de la route nationale n° 84 A, reliant El Kala et Annaba.

À Souk Ahras, les incendies ont causé la fermeture de la route nationale n° 16, reliant entre les wilayas de Guelma et Tebessa, passant par la wilaya de Souk Ahras. Mais aussi la route nationale 81, reliant Guelma aux frontières tunisiennes.