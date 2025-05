Retour du beau temps en Algérie : ciel ensoleillé et météo printanière prévus ce lundi 26 mai

La météo reprend des airs de printemps en ce début de semaine. Ce lundi 26 mai 2025, le pays retrouve un ciel largement dégagé, des températures agréables et une atmosphère quasi estivale. Zoom sur les prévisions météo annoncées par Météo Algérie pour la journée.

D’après les dernières données de l’Office National de la Météorologie (ONM), le temps s’annonce ensoleillé sur la majorité des wilayas du territoire national. Les régions nord profiteront d’une météo stable, dominée par le soleil tout au long de la journée. Aucun nuage menaçant ni précipitation ne viendra perturber cette accalmie.

Sur les régions côtières, les températures varieront entre 26 et 32 °C, tandis que dans les régions de l’intérieur, le mercure grimpera jusqu’à 35 °C. Le vent soufflera modérément, atteignant par endroits les 30 km/h, sans impact notable sur les conditions climatiques globales.

Dans les régions sahariennes, la tendance reste similaire avec un ciel clair et lumineux. Les températures oscilleront entre 28 et 45 °C, notamment dans les wilayas les plus chaudes comme Adrar ou In Salah. Le vent, plus présent qu’au nord, pourrait souffler jusqu’à 40 km/h, soulevant localement de la poussière dans certaines régions, sans toutefois entraîner de perturbations majeures.

En bref…

Bonne nouvelle : aucune alerte météo n’a été émise par l’ONM pour cette journée du lundi. Le temps restera stable, printanier et agréable sur l’ensemble du pays. Cependant, les services météorologiques recommandent de rester attentif aux éventuelles mises à jour, surtout pour les régions sahariennes exposées aux vents de sable.

En bref, l’Algérie connait une semaine sous un climat apaisé et ensoleillé. Un moment idéal pour profiter des activités en plein air, tout en gardant un œil sur les bulletins météo pour anticiper toute évolution rapide du temps.

Découvrez Aurora, l’IA de Microsoft qui bouscule les prévisions météo dans le monde

L’intelligence artificielle s’invite dans la météo, et elle risque bien de tout changer. Microsoft vient de dévoiler Aurora, une IA capable de prédire les phénomènes météorologiques avec une précision inégalée, dépassant de loin les modèles traditionnels utilisés jusqu’à présent.

Grâce à un entraînement basé sur l’ensemble des données climatiques historiques disponibles, Aurora parvient à anticiper avec une extrême précision des événements complexes comme les ouragans, les typhons ou même la météo quotidienne. Elle a par exemple réussi à prévoir la trajectoire de tous les ouragans de 2023 cinq jours à l’avance, mieux que le National Hurricane Center américain. Même exploit pour le typhon Doksuri, le plus coûteux de l’histoire, dont elle a anticipé le parcours à quatre jours près.

Mais l’efficacité d’Aurora ne s’arrête pas aux États-Unis ou à l’Asie. En Europe, elle surpasse le célèbre modèle ECMWF dans 92 % des cas pour les prévisions à dix jours, avec une précision allant jusqu’à 10 km. Une performance jamais atteinte jusqu’ici, quand on sait que les modèles actuels n’offrent qu’une fiabilité d’environ 50 % sur cette même échéance.

Au-delà de la précision, Aurora impressionne aussi par sa rapidité et ses coûts de développement, bien moindres que ceux des systèmes classiques. Une avancée qui pourrait rendre les prévisions météo plus accessibles, plus réactives, et surtout, bien plus fiables.

Microsoft n’est pas la seule à se lancer dans la course. Google et Huawei développent également leurs propres modèles d’IA météorologiques qui annoncent des résultats tout aussi prometteurs. Les agences météo du monde entier s’y intéressent de près, convaincues qu’un tournant technologique majeur est en cours.