Retour de la retraite anticipée en Algérie : les précisions du directeur de la CNR

Le directeur général de la caisse nationale des retraites (CNR), Jaafar Abdali, a confirmé la volonté de l’État d’améliorer le niveau de vie des citoyens en général, et des retraités en particulier.

C’est lors de sa supervision de l’inauguration de la réunion nationale des directeurs des agences locales de la caisse nationale des retraites que le responsable s’est exprimé. Il a également annoncé que les augmentations de subventions et de pensions oscillent entre 3 et 5%.

Abdali continue en citant que ces pensions seront versées à partir de juin prochain, et rétroactivement à partir de mai, touchant plus de 3,4 millions de bénéficiaires, pour un montant de près de 52 milliards de dinars alloués. Il a cependant nié la possibilité de revenir à une retraite anticipée à l’heure actuelle.

Le directeur général de la caisse nationale des retraites a annoncé que le projet de réforme du système de retraite, discuté au Parlement et présenté par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, comprend une augmentation de l’allocation de retraite à 15 000 dinars ainsi qu’une hausse de la pension de retraite à seulement 20 000 dinars.

Enfin, le président de la République a décidé lors de la dernière réunion ministérielle de revoir les retraites en Algérie le 1er mai de chaque année.

La CNAS fait une annonce concernant les membres de la communauté nationale à l’étranger

La caisse nationale des assurances sociales avait publié un communiqué sur Facebook annonçant que les membres de la communauté nationale à l’étranger peuvent désormais adhérer volontairement au système national de retraite.

Ces derniers pourront bénéficier des avantages en matière d’assurances maladie et maternité offerts par le système national de sécurité sociale. Cette mesure est conforme au Décret exécutif n°22-351 du 18 octobre 2022 qui établit les conditions spéciales et les modalités, ainsi que les droits et obligations liés à l’affiliation volontaire des membres de la communauté nationale à l’étranger exerçant une activité professionnelle hors du territoire national.

Les avantages de l’affiliation volontaire comprennent la possibilité de recevoir des soins de santé de base et des indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident.