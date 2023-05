Versement de la hausse des pensions de retraite en Algérie : la date fixée

Plus de 3 millions de retraités en Algérie vont bénéficier d’une augmentation de leur pension à partir de juin prochain, a révélé Djafer Abdelli, directeur général de la Caisse nationale des retraites. Les augmentations seront appliquées avec effet rétroactif à partir de ce mois de mai 2023.

En effet, dans une déclaration sur la chaîne 1 de Radio nationale, Abdelli a précisé que les retraités percevant une pension inférieure à 20 000 dinars algériens bénéficieront d’une augmentation de 5%. Les retraités recevant une pension entre 20 000 et 50 000 dinars algériens auront une augmentation de 4%. Quant aux retraités percevant plus de 50 000 dinars algériens, ils auront une augmentation de 3%.

Le président Abdelmajid Tebboune a ordonné une révision annuelle des pensions de retraite à partir du 1er mai de chaque année. Cette décision a été prise lors d’une réunion du Conseil des ministres tenue au siège de la présidence. Selon un communiqué de la présidence de la République qui a annoncé les résultats de la réunion, dans le cadre de l’amélioration continue du niveau de vie des citoyens, le Conseil des ministres a également approuvé la réévaluation des subventions et des pensions de retraite chaque année à partir du 1er mai.

Une revalorisation des pensions de retraite chaque 1er mai de l’année

Cette décision du président de la République d’augmenter les pensions de retraite à partir du 1er mai de chaque année a pour objectif d’améliorer les conditions de vie de cette catégorie de la société, a expliqué Chérif Belaïd, responsable au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, lors d’une interview sur la première chaîne de radio. Cette décision fait partie d’un ensemble de mesures visant à améliorer le pouvoir d’achat et à soutenir la classe ouvrière et les retraités en Algérie.

