Retour de Hyundai en Algérie : étape décisive avant l’ouverture des showrooms

Le retour de Hyundai en Algérie franchit une nouvelle étape. Alors que le projet industriel se précise, les partenaires de la marque sud-coréenne accélèrent la mise en place de son futur réseau de distribution.

À Alger, une réunion stratégique a réuni les premiers concessionnaires pressentis, sur fond d’un investissement annoncé de 400 millions de dollars et d’une usine appelée à produire jusqu’à 50 000 véhicules par an.

Retour de Hyundai en Algérie : un réseau national en cours de structuration

Dans le cadre du retour de Hyundai en Algérie, le représentant omanais de la marque, Cheikh Salem Al Makhini Bahwan, s’est déplacé à Alger le 28 février pour participer à une table ronde avec un premier groupe de concessionnaires agréés.

Au total, 11 partenaires représentant 15 wilayas ont pris part à cette rencontre. Avec l’objectif de poser les bases d’une coopération à long terme et assurer une couverture territoriale équilibrée avant le lancement commercial.

Les échanges ont porté sur plusieurs axes structurants :

L’organisation des infrastructures

La formation des équipes commerciales et techniques

Le déploiement du service après-vente

L’alignement sur les standards internationaux de la marque

Le représentant omanais a souligné que « l’enjeu est de garantir un retour maîtrisé, structuré et conforme aux standards internationaux de Hyundai ».

La sélection des concessionnaires se poursuit selon des critères liés à la qualité des installations, aux compétences humaines et à la représentativité régionale. « Chaque étape vise à garantir un réseau solide et capable d’accompagner durablement le développement de Hyundai sur le marché algérien », a-t-il précisé.

Majestic Autos et le groupe Bahwan pilotent le projet industriel Hyundai

Distributeur exclusif depuis octobre 2024, Majestic Autos coordonne la relance de la marque en partenariat avec le groupe omanais Bahwan. L’entreprise estime que « cette phase prépare une implantation pérenne de la marque dans le paysage automobile national. En plaçant le client et la performance opérationnelle au centre de la stratégie ».

Pour rappel, l’usine de Hyundai en Algérie (estimée à 400$) devrait entrer en production vers la fin de l’année 2026 et atteindre, à pleine capacité, un volume annuel pouvant aller jusqu’à 50 000 véhicules.

Selon les indications fournies, le site produira :

Des SUV

Des berlines économiques

Des véhicules utilitaires

La première phase concernera des modèles à fort volume. En adéquation avec la demande en véhicules accessibles sur le marché local. À terme, la gamme pourrait s’élargir à d’autres segments. Notamment des citadines et des véhicules électriques. En fonction des évolutions du marché et des exigences environnementales.

Une ambition régionale derrière le retour de Hyundai en Algérie

Au-delà du marché national, le projet vise à positionner l’Algérie comme plateforme industrielle régionale. L’objectif affiché consiste à approvisionner le marché local tout en ouvrant la voie à des exportations vers d’autres pays.

La construction de l’usine et la structuration du réseau traduisent une stratégie coordonnée entre Hyundai, le groupe Bahwan et Majestic Autos. Les promoteurs du projet mettent en avant la création attendue d’emplois directs et indirects. Ainsi que le renforcement de la chaîne de valeur locale.