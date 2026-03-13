Ressources vitales : l’Algérie contribue au programme PRIMA avec 6 millions d’euros aux côtés de l’UE

L’Algérie et l’Union européenne franchissent une nouvelle étape dans leur coopération scientifique. Le 11 mars 2026, les négociations sur la participation du pays au programme PRIMA pour 2025-2027 ont été conclues avec succès.

Cet accord confirme l’engagement d’Alger à soutenir la recherche et l’innovation pour répondre aux défis majeurs de la région méditerranéenne, notamment dans l’eau, l’agriculture et la sécurité alimentaire.

L’Algérie confirme son engagement : une contribution de 6 millions d’euros et un accès élargi aux projets scientifiques

Le programme PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) rassemble 19 pays autour de projets scientifiques visant à développer des solutions adaptées aux enjeux environnementaux et alimentaires de la Méditerranée.

L’accord a été paraphé en ligne par Abderrahmane Yousfate, directeur de la coopération et des échanges universitaires au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Nienke Buisman, cheffe de l’unité Coopération internationale à la direction générale de la Recherche et de l’innovation de la Commission européenne.

La Commission européenne souligne « la priorité commune accordée par les deux parties au développement durable et à la prospérité grâce à la science et à l’innovation ». Ainsi que « l’importance stratégique de l’initiative pour relever les défis mondiaux. En particulier dans les domaines de l’eau et de la sécurité alimentaire ».

PRIMA : un programme méditerranéen axé sur l’eau, l’agriculture et l’alimentation

L’Algérie s’engage à contribuer 6 millions d’euros au programme pour la période 2025-2027. Cette participation permettra aux universités, centres de recherche, ONG et entreprises algériennes de prendre part pleinement aux projets PRIMA, en bénéficiant du cofinancement européen.

Les projets concernés couvrent plusieurs domaines clés :

Agriculture durable

Gestion intégrée des ressources en eau

Sécurité alimentaire

Interaction eau-énergie-alimentation-écosystèmes (WEFE nexus)

Une implication déjà ancienne et fructueuse

Depuis son adhésion en 2018, l’Algérie a participé à 99 projets sur les 269 financés par PRIMA, pour un financement total de 12,4 millions d’euros (5,1 millions financés par l’UE et 7,3 millions par l’Algérie). Deux projets sont actuellement coordonnés par des organismes algériens.

Soutenu par Horizon Europe, PRIMA vise à renforcer les capacités de recherche et d’innovation dans la région. Avec pour objectif de développer des solutions concrètes pour l’eau, l’agriculture et la résilience des systèmes alimentaires méditerranéens.

La conclusion de ces négociations marque une étape importante dans le partenariat scientifique entre Alger et Bruxelles. La Commission européenne et l’Algérie continueront à finaliser les démarches. Pour l’entrée en vigueur de l’accord et assurer le lancement des projets pour 2025-2027.