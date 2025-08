Rentrée universitaire 2025 : Air France lance une promotion pour les étudiants algériens

La rentrée universitaire approche à grands pas, et de nombreux étudiants algériens s’apprêtent à rejoindre la France pour y poursuivre leurs études. Pour faciliter leur voyage et alléger le stress des préparatifs, Air France a mis en place une offre spéciale sur ses vols au départ de l’Algérie.

La compagnie aérienne française propose une promotion directe de 9 118 dinars sur le montant du billet de voyage au départ de l’Algérie. Cette somme représente une économie significative qui permettra à ces étudiants de démarrer l’année universitaire en France avec moins de stress financier.

Cette offre est valable pour de nombreuses destinations à travers l’hexagone. La promotion d’Air France offre ainsi une grande flexibilité pour rejoindre son campus ou son lieu de résidence.

Comment profiter de la nouvelle promotion d’Air France ?

Pour bénéficier de cette offre, c’est très facile : il suffit de saisir le code promotionnel « AFETUDZ254 » au moment de la réservation sur le site d’Air France ou via les canaux de vente habituels. La date limite pour effectuer cet achat et garantir cette réduction est fixée pour le 30 septembre 2025. Les places peuvent être limitées et les prix fluctuer, d’où l’importance de ne pas trop tarder.

Par ailleurs, Air France fixe une période de voyage qui s’étale jusqu’au 23 décembre 2025, que ce soit pour la rentrée de septembre, pour un stage de mi-semestre ; ou même pour un retour en France après des vacances d’été si ses études reprennent plus tard.

Conditions détaillées de l’offre étudiante d’Air France

L’offre est valable pour les départs d’Alger et Oran vers plusieurs destinations. Et ce, avec une correspondance via Paris-Charles De Gaulle. Tous les vols doivent être opérés par Air France et passer par l’aéroport de Paris Roissy. Elle est limitée aux 200 premières places réservées et est valable une seule fois par personne. Selon le tarif spécifique choisi, des conditions supplémentaires peuvent être appliquées à son billet.

Le communiqué d’Air France indique que la réduction de 9 118 dinars algériens s’applique sur le montant total de la réservation, avant l’ajout des taxes, frais de service et supplément. Pour bénéficier de cette promotion, le tarif minimum de la réservation doit être de 25 833 dinars, hors taxes d’aéroport et surcharge.

La compagnie aérienne française explique qu’un remboursement de la valeur du code de réduction n’est pas possible une fois le billet émis, et il n’est pas non plus possible d’utiliser plusieurs bons ou vouchers pour une seule réservation.

