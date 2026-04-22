Régularisation massive en Espagne: Retailleau veut suspendre la libre circulation dans l’espace Schengen

L’Espagne s’apprête à régulariser 500 000 sans-papiers pour combler ses manques de main-d’œuvre. Une décision à contre-courant de l’Europe qui provoque une onde de choc à Paris. Jugeant cette initiative dangereuse pour la France, Bruno Retailleau n’a pas mâché ses mots : il réclame la mise au ban de Madrid et menace de suspendre la libre circulation dans l’espace Schengen.

Contrairement à la fermeté européenne, l’Espagne fait exception : Madrid vient de lancer un plan massif pour sortir les sans-papiers de l’ombre et régulariser 500 000 ressortissants en situation irrégulière sur son territoire.

Bruno Retailleau veut mettre l’Espagne sur « le ban des nations européennes »

Interrogé sur LCI, Retailleau a exprimé son opposition catégorique à la politique migratoire de Pedro Sánchez. Redoutant qu’une régularisation massive en Espagne n’entraîne un afflux migratoire vers la France, il juge cette initiative incompatible avec la politique européenne. Pour y faire face, il préconise le rétablissement des contrôles frontaliers, une mesure qu’il estime légitime en période de crise.

« On ne peut pas supporter la régularisation massive telle que Monsieur Sanchez la fait », affirme Bruno Retailleau au micro de LCI.

L’ancien ministre français de l’Intérieur rejette la stratégie de régularisation massive de Madrid. Selon lui, cette décision risque d’inciter les nouveaux régularisés espagnols à franchir la frontière pour s’installer en France.

« Je mettrais (l’Espagne) au ban des nations européennes« , a-t-il ajouté.

Frontière France-Espagne : « Il y a un énorme problème aujourd’hui avec les Espagnols (…) Moi président, je mettrai l’Espagne au ban des nations européennes et je rétablirai les contrôles aux frontières », annonce @BrunoRetailleau 📺 @DariusRochebin pic.twitter.com/EFDMuig5L1 — LCI (@LCI) April 20, 2026

« Rétablir les contrôles aux frontières »

Estimant que l’initiative du gouvernement espagnol rompt avec la politique migratoire de l’UE, il recommande de restaurer les contrôles frontaliers. Selon lui, la France est parfaitement en droit de suspendre la libre circulation si elle fait face à une situation de « crise ».

Pour mettre en œuvre sa stratégie, il mise sur la nouvelle configuration politique du continent, où la droite est désormais majoritaire. Il s’est d’ailleurs félicité de cette « évolution », affirmant que, « heureusement », l’équilibre des forces en Europe a basculé en sa faveur.

L’Espagne s’affirme comme une porte d’entrée principale de l’Europe, principalement via les Canaries. Avec l’Italie et la Grèce, elle forme le trio de tête des pays en première ligne face aux flux migratoires venus d’Afrique.

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