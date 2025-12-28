Ramadan 2026 : Voici la date du 1ᵉʳ jour selon les premiers calculs astronomiques

Alors que la vision oculaire reste la référence légale absolue pour confirmer le calendrier hégirien, les calculs astronomiques précisent déjà les dates clés pour l’année 2026.

L’Institut national de recherche astronomique et géophysique de l’Égypte (The National Research Institute of Astronomy and Geophysics « NRIAG ») a publié, ses conclusions concernant la naissance du croissant lunaire du mois de Chaabane 1447H.

Selon ces données, une observation du nouveau croissant sera impossible au soir du dimanche 29 de Rajab (Nuit du Doute), car l’astre ne sera pas encore né au moment du coucher du soleil.

Les relevés techniques indiquent que la lune disparaîtra sous l’horizon avant le soleil :

À La Mecque : 19 minutes avant le coucher du soleil.

Au Caire : 23 minutes avant le coucher du soleil.

Dans le reste du monde musulman : Un décalage variant entre 8 et 31 minutes.

🟢 À LIRE AUSSI : Viande, aviation, automobile : l’Algérie et le Brésil ouvrent un nouveau chapitre commercial

En conséquence, le lundi 19 janvier 2026 marquera la fin du mois de Rajab. Le premier jour du mois de Chaabane est donc fixé, selon les calculs astronomiques, au mardi 20 janvier 2026. Ce mois devrait compter 29 jours.

Astronomie : Le calendrier des mois de Chaabane et de Ramadan 1447H dévoilé

L’attente majeure des fidèles concerne le mois sacré de Ramadan. Si les prévisions se confirment, le mois de Chaabane s’achèvera le mercredi 18 février 2026.

Le premier jour du jeûne de Ramadan 1447H devrait ainsi correspondre au jeudi 19 février 2026.

Il convient toutefois de souligner que cette date doit impérativement être confirmée par le Ministère des Affaires Religieuses, qui demeure la seule institution officiellement habilitée à annoncer le début des mois hégiriens après l’observation de la nouvelle lune.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie se prépare déjà au Ramadan 2026 : Vers l’importation d’un million de moutons depuis ce pays

Sur le plan climatique, le Ramadan 2026 coïncidera avec la fin de l’hiver et le début du printemps. Les fidèles bénéficieront de températures modérées et de journées relativement courtes. Selon les experts, la durée du jeûne pour la première journée sera d’environ 12 heures et 40 minutes, avec de légères variations selon les zones géographiques.

Pour les musulmans, le mois de Chaabane qui s’annonce est une période privilégiée de préparation spirituelle et d’actes d’adoration, servant de transition vers la piété intense du mois de Ramadan.