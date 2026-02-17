Ramadan 2026 : le Ministère des Affaires religieuses dévoile la date du début du jeûne en Algérie 

Comme chaque année à l’approche du mois sacré, l’Algérie a mobilisé ses structures religieuses et techniques pour déterminer officiellement la date du début du Ramadan 1447 de l’Hégire. Mardi soir, la Commission nationale des croissants lunaires et des horaires religieux, relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, s’est réunie à Dar El Imam Sidi Abderrahmane Thaâlbi, à Mohammadia, afin de suivre l’opération d’observation du hilal, le croissant lunaire annonçant l’entrée dans le mois de jeûne.

À LIRE AUSSI : Filière de la pomme de terre en Algérie : Ce qui va changer dès cette année

Selon un communiqué du ministère, le ministre des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi, a rencontré les membres de la commission avant le lancement de la conférence consacrée à la surveillance du croissant. Il a également accompli avec eux la prière du Maghreb en groupe, marquant ainsi l’ouverture officielle de cette soirée d’observation, considérée comme un rendez-vous important dans le calendrier religieux national.

Observation du croissant lunaire : l’Algérie fixe le début du Ramadan 2026 au jeudi 19 février

Le ministre s’est ensuite rendu dans la salle technique, où sont centralisés les rapports envoyés par les comités locaux d’observation présents dans l’ensemble des wilayas. Ce dispositif permet de recueillir les résultats provenant des équipes réparties sur tout le territoire, afin d’établir une conclusion officielle sur l’apparition ou non du croissant lunaire.

À LIRE AUSSI : Justice en Algérie : condamnations à mort et perpétuité dans un lourd dossier terroriste

Cependant, après analyse des différents rapports, la Commission nationale a annoncé que le croissant lunaire n’a pas été observé. En conséquence, le comité a fixé le premier jour du Ramadan 2026 au jeudi 19 février, conformément aux procédures religieuses appliquées en Algérie. Cette annonce officielle met ainsi fin aux spéculations et permet aux citoyens de se préparer à l’entrée dans le mois sacré.

Une participation renforcée du secteur de la jeunesse

Cette année, l’opération d’observation a également été marquée par la participation active du secteur de la jeunesse. Le ministère de la Jeunesse a mobilisé des clubs d’astronomie et des associations spécialisées partenaires pour contribuer à la surveillance du croissant lunaire dans plusieurs régions du pays.

Cette initiative, selon un communiqué publié auparavant, vise à encourager l’implication des jeunes dans les activités scientifiques et communautaires, tout en développant la culture de l’observation astronomique.

Mardi soir, le ministère a diffusé plusieurs images montrant les préparatifs menés par diverses associations. Parmi elles figurent le Centre de loisirs scientifiques de Bouhraoua, dans la wilaya de Ghardaïa, ainsi que l’association Souhail d’astronomie et des sciences spatiales à Laghouat. Ces structures ont participé à l’opération à l’aide d’équipements spécialisés, dans le cadre d’un effort national coordonné.

Divergences entre pays musulmans

Sur le plan régional, le début du Ramadan continue de susciter des divergences entre plusieurs pays musulmans, en raison des méthodes différentes utilisées pour fixer le calendrier. L’Arabie saoudite a annoncé que le Ramadan commencera mercredi, une décision suivie par le Qatar, le Koweït, le Yémen et la Palestine. En revanche, des pays comme l’Égypte, l’Iran, la Jordanie, la Syrie, Oman, la Libye et la Tunisie ont annoncé un début du mois sacré fixé au jeudi.

À LIRE AUSSI : Un groupe turc investit 13,4 milliards de dinars dans ce domaine industriel en Algérie

Ces écarts s’expliquent principalement par la différence entre l’observation visuelle et le recours aux calculs astronomiques, un débat qui se répète régulièrement à l’approche de chaque Ramadan.