Ramadan 2026 : ETUSA et SETRAM dévoilent leurs horaires durant le mois sacré

L’établissement public de transport urbain et sur-urbain d’Alger, « ETUSA », et la société d’exploitation des Tramwaysa « SETRAM » ont dévoilé leur programme spécial pour le mois sacré de Ramadan, visant à faciliter les déplacements des citoyens à travers les différents quartiers et communes de la capitale, à partir du premier jour du mois béni.

L’ETUSA a annoncé qu’il assurera le transport des passagers tous les jours de la semaine pendant le mois sacré, avant et après l’iftar. Ainsi, 186 lignes seront actives le matin et 70 lignes après l’iftar. L’intervalle entre chaque voyage varie entre 20 et 40 minutes pendant la journée, et entre 20 et 30 minutes la nuit.

Horaires de Transport pendant le Ramadan

Concernant les horaires des voyages, pendant la matinée, le premier départ est prévu à 05h50 et le dernier à 17h45 pour les zones urbaines, et de 05h50 à 17h30 pour les zones semi-urbaines. Pour le service nocturne, le premier départ aura lieu à 19h40 et le dernier à 01h00 du matin. Ce programme remain valide pendant le week-end sans aucun changement.

L’ETUSA a également dévoilé un programme spécial pour transporter les citoyens vers la Grande Mosquée d’Alger pour les prières de Tarawih et d’El-Djomoaâ. Le prix du billet aller-retour a été fixé à 100 DA pour les zones semi-urbaines et 50 DA pour les zones urbaines.

Les départs se feront depuis les stations : 1er Mai, Place Audin, Place des Martyrs, Station El-Harrach, Station Les Anassers, Station Baraki, Station Eucalyptus, Sidi Abdellah, Khemis El Khechna (via Hamadi) et Ouled Moussa (via Réghaia et Rouiba).

Horaires de tramway dans les wilayas

Quant à la société d’exploitation des Tramways, « SETRAM », elle a annoncé que le premier tram d’Alger partira à 6h30 depuis les stations Les Anassers et Dergana. Le dernier tram partira de la station Dergana à minuit et de la station Les Anassers à 00h20, durant la première moitié du Ramadan. Pendant la seconde moitié du mois, SETRAM prolongera le départ du dernier tram depuis la station Les Anassers à 01h20.

À Mostaganem, les horaires d’exploitation débuteront à 07h00 depuis les stations Salamandre, Kharouba, la Nouvelle Gare Routière et Gare 2. Le dernier tram partira des stations Salamandre et Kharouba à 01h00 du matin. Quant à la Nouvelle Gare Routière, le dernier départ sera à 01h16 et depuis Gare 2 à 01h30.

Pour la wilaya de Sétif, le premier tram partira à 06h30 depuis les stations « 11 Décembre 1960 » et « Barchi Abid », et à 06h46 depuis la station « Oucissa Laid ». Le dernier tram partira de la station « 11 Décembre 1960 » à 00h00, de la station « Barchi Abid » à 23h52 du samedi au jeudi et à 00h00 le vendredi, et de la station « Oucissa Laid» à 00h02 du samedi au jeudi et à 23h47 le vendredi.

Dans les wilayas de Sidi Bel Abbès et Oran, le service continue à partir de 07h00, selon le communiqué. Pour le tramway de Ouargla, les horaires pendant le Ramadan seront de 06h30 à 00h00.

Enfin, dans la wilaya de Constantine, SETRAM assurera le service entre 06h00 et 23h00. Le communiqué précise que le temps d’attente aux stations de tramway dans toutes les wilayas mentionnées variera entre 6 et 10 minutes, et que la circulation des tramways sera interrompue pendant 30 minutes à l’heure de l’iftar.