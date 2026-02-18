Ramadan 2026 : Algérie Poste dévoile ses nouveaux horaires d’ouverture

La Direction générale d’Algérie Poste a dévoilé ce mercredi le programme de travail qui sera en vigueur dans l’ensemble de ses établissements durant le mois sacré de Ramadan 2026. Cette nouvelle organisation sectorielle distingue les régions du Nord et du Sud afin de garantir un service de proximité optimal.

Dans un communiqué officiel, l’entreprise publique a précisé que les horaires ont été adaptés selon la nature du service (rotation ou continu) et la situation géographique des bureaux.

Pour les établissements situés dans le Nord du pays, deux rythmes de travail ont été instaurés :

Les bureaux fonctionnant sous le système de rotation accueilleront les citoyens du samedi au jeudi, avec une plage horaire étendue de 08h00 à 16h30.

En revanche, pour les agences organisées en service continu ou limité, ainsi que pour les centres postaux spécialisés, l’accueil se fera de 09h00 à 15h00 du samedi au mercredi. Le jeudi, ces mêmes établissements fermeront leurs portes plus tôt, dès 13h00.

Afin de s’adapter aux réalités locales des wilayas du Sud, Algérie Poste a avancé les horaires d’ouverture :

Les établissements en système de rotation seront ouverts du samedi au jeudi, de 08h00 à 16h00.

Pour les bureaux en service continu ou limité, ainsi que les centres spécialisés, le travail débutera à 08h00 pour s’achever à 14h00 du samedi au mercredi. La journée du jeudi sera écourtée avec une fermeture prévue à 12h00.

Ces mesures visent à assurer la continuité des prestations postales et financières tout au long du mois de jeûne, tout en tenant compte de l’affluence habituelle durant cette période.

Il est également rappelé que les services numériques (application BaridiMob et guichets automatiques GAB) restent opérationnels 24h/24 et 7j/7 pour limiter l’affluence en agence.

Cap sur l’innovation : Un partenariat majeur avec le Fonds des Startups

Parallèlement à ces mesures organisationnelles, Algérie Poste franchit une étape cruciale dans son soutien à l’économie numérique. La signature d’une convention-cadre avec le Fonds Algérien des Startups (ASF) vise à transformer l’essai de l’inclusion financière et numérique en Algérie.

Cette alliance repose sur plusieurs piliers stratégiques :

Services sur mesure : Le développement de solutions financières et postales exclusivement dédiées aux jeunes entreprises innovantes.

Inclusion numérique : Un effort conjoint pour faciliter l’accès des startups à des outils de paiement et de logistique modernes.

Promotion et visibilité : L’utilisation du vaste réseau postal national comme levier de promotion pour les projets innovants, leur offrant ainsi une vitrine exceptionnelle sur l’ensemble du marché national.

« Cette convention ambitionne d’offrir aux jeunes entrepreneurs un environnement favorable et des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques », souligne le communiqué de l’entreprise.