Qui est Adel Khemane, nouveau PDG de Madar Holding ?

Le groupe Madar Holding a annoncé, ce jeudi, la nomination d’Adel Khémane au poste de président-directeur général du groupe, tout en conservant ses fonctions de président du conseil d’administration. Cette décision marque une étape importante dans la stratégie de gouvernance de la holding, appelée à jouer un rôle central dans le développement économique national.

Dans un communiqué officiel, Madar Holding a précisé que cette nomination s’inscrit dans une démarche visant à renforcer la gouvernance de la holding et à soutenir sa dynamique stratégique. Le groupe a souligné que le parcours professionnel d’Adel Khémane, riche et diversifié, constitue un atout majeur pour accompagner les ambitions de développement de l’entreprise et relever les défis économiques à venir.

Un parcours riche dans des secteurs clés

Adel Khémane a occupé plusieurs postes de haut niveau dans des secteurs stratégiques de l’économie nationale. Il s’est notamment illustré dans les domaines des télécommunications et de l’industrie, où il a été amené à piloter des politiques importantes et à gérer des projets d’envergure. Ces expériences lui ont permis d’acquérir une expertise reconnue en matière de leadership et de gestion stratégique.

Le nouveau PDG de Madar Holding a également exercé des fonctions dirigeantes au sein de la Société nationale de l’industrie sidérurgique (SNS). Il y a conduit des réformes organisationnelles et structurelles destinées à améliorer la performance et l’efficacité de l’entreprise. En parallèle, il a assuré la présidence du conseil d’administration de la Société algéro-qatarie de l’acier (AQS), renforçant ainsi son expérience dans le domaine industriel et les partenariats internationaux.

Un profil expérimenté

Selon le communiqué, cette nomination traduit la confiance accordée à Adel Khémane pour diriger Madar Holding durant une phase jugée déterminante. Sa capacité à définir une vision stratégique, à promouvoir l’innovation et à améliorer la performance économique a été particulièrement mise en avant par la direction du groupe.

De son côté, Adel Khémane a exprimé sa fierté face à la confiance qui lui a été accordée et a souligné le sens élevé des responsabilités qui lui incombent. Il a rappelé que Madar Holding constitue un pilier économique important et un outil essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques visant à construire une économie nationale diversifiée et solide.

À cette occasion, Madar Holding a réaffirmé son engagement à poursuivre son rôle de holding économique nationale active, fondée sur la bonne gouvernance, la création de valeur ajoutée et une contribution effective au développement économique durable.