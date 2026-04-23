Quels métiers recrutent en France en 2026 ? Voici les profils les plus recherchés

Vous cherchez une opportunité professionnelle ou envisagez une reconversion en France ? Si le marché du travail global se tasse légèrement, certains secteurs crient famine. De la santé à l’industrie, en passant par le numérique, les employeurs peinent à trouver des candidats pour combler des centaines de milliers de postes. Découvrez les profils précis que les recruteurs s’arrachent actuellement en France.

L’enquête « Besoins en Main-d’œuvre » de France Travail, publiée le 21 avril, révèle les grandes tendances du recrutement et les profils les plus recherchés par les employeurs français.

Pour la première fois depuis 2018, les intentions de recrutement en France atteignent un point bas. Les employeurs prévoient 2,3 millions d’embauches en 2026, marquant une baisse de 158 000 contrats par rapport à l’année précédente. Parallèlement, la part des établissements recruteurs s’effrite légèrement pour s’établir à 23,3 %.

France Travail a listé les métiers qui recrutent le plus cette année, avec un total de 2,28 millions de postes disponibles. La bonne nouvelle est que les employeurs ont moins de mal à recruter : moins de la moitié des projets sont jugés difficiles, soit une amélioration de 6,1 % par rapport à l’an dernier.

Santé et Restauration : ces secteurs au bord de la crise de recrutement

France Travail indique que cinq secteurs dominent les besoins en recrutement. En première position, la santé et le social affichent 322 000 postes à pourvoir. Ce secteur reste toutefois sous tension : plus d’une embauche sur deux y est jugée difficile, notamment pour les infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de vie.

Par ailleurs, l’hôtellerie-restauration demeure un pilier de l’emploi avec 319 000 recrutements prévus en 2026, dont une part importante de contrats saisonniers. À l’approche de l’été, la demande est particulièrement forte pour les serveurs, cuisiniers et réceptionnistes.

Le commerce et la distribution représentent le secteur tertiaire le plus dynamique avec 264 000 projets de recrutement. Porté par l’essor de l’e-commerce et des magasins de proximité, le secteur affiche un taux de difficulté à recruter de 36 %. De nombreuses opportunités sont disponibles pour les vendeurs, caissiers, chefs de rayon et responsables de magasin.

L’industrie reste un pilier stratégique pour l’économie (décarbonation, réindustrialisation). En 2026, 211 000 recrutements sont prévus dans la métallurgie, l’aéronautique et l’agroalimentaire, mais près de la moitié des employeurs peinent à embaucher. Le défi est immense à long terme : 200 000 postes seront à pourvoir chaque année jusqu’en 2035.

De son côté, l’agriculture prévoit 193 000 recrutements pour faire face à la modernisation et au défi climatique. Le besoin est urgent en France : d’ici 2030, la moitié des exploitants prendront leur retraite. Les profils les plus recherchés sont les ouvriers agricoles, les techniciens et les agronomes.

11 secteurs en tension en France

France Travail a listé les 11 filières prioritaires qui manquent de bras. Parmi elles : la santé, le BTP, l’hôtellerie-restauration, le commerce, le transport, l’agriculture, l’industrie, la fonction publique, le numérique, le nucléaire et l’énergie.

Selon la même enquête, le BTP affiche un record de difficulté de recrutement (65 %) pour ses 140 000 postes à pourvoir. Cette forte tension s’explique par les grands chantiers, la rénovation énergétique et le développement des villes.

Le numérique prévoit environ 84 000 recrutements, mais la moitié des postes sont difficiles à pourvoir à cause de la digitalisation rapide de l’économie. C’est toutefois un secteur idéal pour se reconvertir, quel que soit son parcours d’origine.

Ces statistiques restent importantes pour les membres de la diaspora, notamment ceux en situation irrégulière. Travailler dans un secteur en tension facilite grandement les démarches de régularisation par le travail. Les préfectures sont souvent plus souples pour ces profils.

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