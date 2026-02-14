Quelles sont les prévisions météo en Algérie ce 15 février ? Vents violents et pluies dans ces wilayas

Une nouvelle semaine de février s’ouvre sous un ciel particulièrement agité. Pour ce dimanche 15 février, les prévisions météo annoncent un épisode marqué par de fortes pluies orageuses, des chutes de grêle et des vents violents dans plusieurs wilayas du pays. Les services de Météo Algérie appellent à la vigilance et invitent les citoyens à suivre de près l’évolution de la situation.

Dans un bulletin spécial, l’Office national de la météorologie (ONM) confirme la poursuite de pluies orageuses soutenues jusqu’à 9h00 ce dimanche matin. Ces précipitations s’accompagnent localement de chutes de grêle, un facteur qui augmente les risques de dégâts matériels et complique les déplacements.

Les cumuls pourraient dépasser les 50 mm par endroits, un volume conséquent en peu de temps. Les wilayas concernées par cette alerte sont Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bouira, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Dans ces régions, les autorités recommandent d’éviter les zones inondables et de limiter les déplacements non essentiels.

Ce nouvel épisode pluvieux confirme une dynamique météo instable qui s’installe depuis plusieurs jours, avec des systèmes perturbés successifs touchant notamment le nord et l’est du pays.

Vents violents dépassant les 80 km/h : vigilance renforcée

En parallèle, les services météorologiques signalent des vents violents qui continueront de souffler ce dimanche. Dans les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, les rafales dépassent les 80 km/h depuis 15h00 samedi et persistent jusqu’à 9h00 ce dimanche.

Un autre bulletin place également Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa sous surveillance, avec des vents forts excédant les 80 km/h jusqu’à 15h00 dimanche. Ces rafales peuvent provoquer des chutes d’arbres, des perturbations sur les réseaux électriques et des difficultés pour les automobilistes, en particulier sur les axes exposés.

Dans ce contexte, les autorités insistent sur la prudence, notamment pour les conducteurs de poids lourds et les habitants des zones montagneuses et côtières.

Intempéries en Algérie : plusieurs routes fermées !

Les intempéries impactent déjà le réseau routier. Les services de la Gendarmerie nationale recensent plusieurs fermetures à travers différentes wilayas. À Bouira, la neige bloque la route nationale n°33 reliant Bouira à Tizi Ouzou au niveau de Tikjda, dans la commune d’El Asnam. Les autorités ferment également la RN15 au col de Tirourda (commune d’Aghbalou) ainsi que la RN30 à Tizi N’Koulel, dans la commune de Saharidj.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la situation reste tout aussi compliquée. La RN33 ferme au niveau d’Assoul (Aït Boumahdi), la RN15 à Fadj Tirourda (Iferhounène) et la RN30 à Tizi N’Koulel (Iboudrarène). La route de wilaya n°253 reliant Tizi Ouzou à Béjaïa, au niveau d’Illiltène, subit également les effets de l’accumulation de neige.

Ailleurs, les crues provoquent d’autres coupures. À Médéa, la RN127 reliant Médéa à Tissemsilt reste impraticable à hauteur d’Aïn El Beïda, dans la commune de Draa, en raison de la montée des eaux. À Blida, la route de wilaya n°110 vers Tipaza ferme au niveau de Ben Hamdani, dans la commune de Benkhelil. Même constat à Relizane, où la route de wilaya n°52 reliant Relizane à Mostaganem subit la hausse du niveau des eaux au douar Es-Salahia, commune de Beni Zentis.

La wilaya de Jijel enregistre, de son côté, la fermeture de la route de wilaya n°137B entre Erraguène et Ziama Mansouriah, précisément à Oued Bourich, à la suite d’un glissement rocheux et d’un affaissement de terrain.

Enfin, à El Bayadh, le sable envahit la RN107 reliant El Bayadh à Ghardaïa, au niveau de la commune de Brezina, ce qui contraint les autorités à interrompre la circulation.

Face à cette situation, les services de sécurité multiplient les interventions et appellent les usagers à vérifier l’état des routes avant tout déplacement. Ce dimanche s’annonce donc placé sous le signe de la prudence, avec un mot d’ordre clair : anticiper pour éviter le pire.