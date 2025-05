Quel temps fera-t-il en Algérie ce lundi 12 mai ? Pluie, orages et vents au rendez-vous !

Le temps reste instable en ce début de semaine en Algérie. Ce lundi 12 mai 2025, le pays continue de subir les effets d’une météo perturbée, marquée par des averses et des orages aussi bien au nord qu’au sud du pays et des conditions marines agitées sur certaines côtes. Voici le détail des prévisions météo pour la journée d’aujourd’hui.

Selon les prévisions de Météo Algérie, les régions nord du pays connaîtront un ciel variable, alternant entre belles éclaircies et passages pluvieux. Plusieurs wilayas situées dans les Hauts-Plateaux et sur la bande côtière risquent de connaître des épisodes de pluie, parfois accompagnés d’orages locaux.

🟢À LIRE AUSSI : Vendu à 25 DA : Voici le vrai prix d’un sachet de lait subventionné

Côté températures, les maximales oscilleront entre 21 et 25 °C sur les régions côtières, tandis que les régions de l’intérieur enregistreront des valeurs comprises entre 20 et 27 °C. Les vents souffleront modérément, pouvant atteindre jusqu’à 40 km/h.

Météo Algérie : temps contrasté à prévoir au sud du pays !

Le sud du pays ne sera pas épargné par l’instabilité. Des orages parfois intenses sont à prévoir, notamment sur le sud-ouest, le nord du Sahara et les régions des oasis. Ces phénomènes orageux s’accompagneront de rafales de vent pouvant dépasser les 50 km/h, ce qui pourrait réduire la visibilité sur les routes et compliquer la situation dans les zones sahariennes.

Les températures maximales grimperont davantage dans ces régions, avec des valeurs qui varieront entre 27 °C et 45 °C, confirmant la présence d’un temps à la fois chaud et instable.

Alerte météo : vigilance jaune dans plusieurs wilayas du pays

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin d’alerte de niveau jaune concernant plusieurs phénomènes météorologiques. Sur le littoral, de fortes vagues sont attendues au large de Ténès, Mostaganem et Oran, rendant la mer dangereuse pour la navigation.

🟢À LIRE AUSSI : Feu vert pour 02 projets routiers déclarés « d’utilité publique » à Alger

En parallèle, Météo Algérie a placé en vigilance jaune de niveau 1 plusieurs wilayas du pays pour risque de pluies et d’orages. Cette alerte météo concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, Timimoun, Laghouat, Relizane, Béni Abbès, Chlef, Mostaganem, Annaba, Aïn Témouchent, Tlemcen, El Meniaa, Skikda, El Bayadh, El Tarf, Saïda et Naâma.

Ainsi que les wilayas de Mascara, Oran, Béchar, Souk Ahras, Tissemsilt, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, M’sila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Sétif, Djelfa, Constantine, Jijel, Khenchela, Aïn Defla, Médéa et Bouira.

En bref…

Ainsi, la météo de ce lundi 12 mai s’annonce agitée sur l’ensemble du territoire national. Le nord connaîtra un temps instable avec averses éparses et températures douces. Le sud fera face à des orages localisés et des pics de chaleur pouvant atteindre 45 °C. Par ailleurs, plusieurs régions font l’objet d’alertes météo pour des risques de pluies, d’orages et de fortes vagues. La prudence reste donc de mise sur les routes.