Projet Marina d’Alger : la métamorphose touche à sa fin

La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a souligné que le projet Marina d’Alger affiche un taux d’avancement des travaux de 72 %.

Cette déclaration a été faite lors d’une séance publique à l’Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du gouvernement.

Meddahi a précisé que le complexe, Marina d’Alger, situé dans la commune d’El Mohammedia, à l’est de la capitale, appartient à une société par actions.

Le projet comprend l’hôtel Hilton, deux bâtiments destinés à l’aménagement d’appartements hôteliers, ainsi que des espaces touristiques et de loisirs.

S’inscrivant dans la stratégie de modernisation du front de mer d’Alger, le projet fait actuellement « l’objet d’une gestion par les autorités judiciaires ».

Tourisme thermal : 16 nouveaux projets attendus en 2026

Parallèlement à ce projet structurant sur le littoral algérois, le ministère mise également sur un autre pilier du développement touristique : le thermalisme.

En effet, l’Algérie s’apprête à donner un coup d’accélérateur au secteur du tourisme thermal. La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a annoncé jeudi à l’Assemblée Populaire Nationale (APN) que seize (16) projets d’investissement dans ce domaine stratégique seront réceptionnés courant 2026.

Meddahi a détaillé l’effort de relance consenti par l’État. Sur un total de 44 projets inscrits dans le cadre de la dynamisation du tourisme thermal, ces 16 premières réalisations verront le jour dans dix (10) wilayas différentes, marquant une étape importante dans la diversification de l’offre touristique nationale.

La ministre a tenu à souligner l’engagement « déterminé » de l’État à soutenir les investisseurs et à lever les « entraves techniques et administratives » qu’ils pourraient rencontrer.

Un accent particulier est mis sur la promotion de l’expertise locale, puisque la priorité a été accordée aux entreprises nationales pour ces investissements. Cette démarche vise non seulement à développer le savoir-faire algérien, mais aussi à préparer le secteur à s’ouvrir potentiellement aux marchés extérieurs.

Rappelant le potentiel hydrique exceptionnel du pays, Meddahi a précisé que l’Algérie dispose de 282 sources thermales, dont 8 dans la wil seule wilaya de Sétif. Le patrimoine existant inclut également 31 hammams traditionnels et 4 centres de thalassothérapie.

Selon la ministre, les projets actuellement en cours de réalisation sont essentiels et « contribueront au renforcement de l’infrastructure » dédiée au tourisme thermal, offrant ainsi de nouvelles perspectives de développement économique et de bien-être.