Produits cosmétiques et remèdes douteux : les marchés populaires algériens sous la loupe

Face à l’explosion de la vente de produits de beauté et de soins sans origine contrôlée sur les marchés populaires, les associations de protection du consommateur tirent la sonnette d’alarme. Entre promesses miraculeuses et risques sanitaires graves, la situation devient préoccupante.

Longtemps limités à la revente de vêtements bon marché ou d’articles usagés, les marchés populaires et parallèles en Algérie accueillent désormais un nouveau type de marchandises : cosmétiques, crèmes, compléments alimentaires et prétendus produits thérapeutiques.

Proposés à des prix dérisoires, ces articles sont présentés comme des solutions rapides pour maigrir, soigner des maladies chroniques ou encore embellir la peau.

Mais derrière ces promesses séduisantes se cachent des produits sans traçabilité, sans contrôle et parfois composés de substances extrêmement toxiques. Les associations de consommateurs dénoncent de véritables « bombes à retardement » pour la santé publique.

Une menace sanitaire confirmée par les experts

Selon l’Organisation algérienne de protection du consommateur (APOCE), une grande partie de ces produits provient d’ateliers clandestins ou de dépôts illégaux. Ils sont emballés sans certificats de conformité et contiennent parfois du mercure, du plomb ou encore des bactéries dangereuses.

« Ces substances peuvent provoquer des maladies graves et difficiles à soigner », avertit l’organisation, qui dénonce également les arguments de vente mensongers. Ces préparations sont souvent promues comme des traitements contre l’épilepsie, les douleurs articulaires ou l’obésité, ce qui constitue un leurre particulièrement dangereux pour les malades en quête d’espoir.

Le docteur Ben Achenhou, spécialiste en santé publique, confirme la gravité de la situation : « Ces produits ne font l’objet d’aucune analyse en laboratoire. Certaines analyses ont révélé des taux élevés de métaux lourds qui provoquent, à court terme, allergies et inflammations, et à long terme, des atteintes graves au foie, aux reins et au système nerveux. »

Appel à la vigilance et au renforcement du contrôle

Les associations comme les médecins demandent aux autorités de renforcer les contrôles sur les marchés populaires et de sanctionner sévèrement les fabricants et revendeurs impliqués. Elles appellent également les citoyens à faire preuve de prudence, à ne pas céder aux publicités trompeuses et à privilégier les circuits pharmaceutiques officiels.

Pour le Dr Ben Achenhou, seule une meilleure « culture sanitaire » des consommateurs permettra de réduire l’impact de ce commerce illégal. Il rappelle qu’aucune préparation miracle ne peut remplacer un suivi médical sérieux et que céder à ces pratiques revient souvent à mettre sa santé en danger.

La prolifération de cosmétiques et produits thérapeutiques douteux dans les marchés algériens illustre les failles du contrôle sanitaire et la vulnérabilité des consommateurs face à des promesses mensongères. Si les autorités sont appelées à agir, la vigilance des citoyens reste la première barrière contre ces dangers invisibles mais bien réels.