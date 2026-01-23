Prix du Président 2025 : voici les 5 entreprises algériennes désignées meilleures exportatrices

Ce jeudi, la ville de Constantine a accueilli une cérémonie solennelle pour récompenser les meilleurs exportateurs algériens de l’année 2025. Placée sous le slogan « Qualité, confiance, leadership », l’événement visait à mettre en lumière le rôle stratégique des entreprises dans la diversification des exportations algériennes.

Présidée par le Premier ministre, Sifi Ghrieb, la rencontre a réuni plusieurs membres du gouvernement. Dont Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur, Ouacim Kouidri, ministre de l’Industrie pharmaceutique, Yacine El Mahdi Oualid, ministre de l’Agriculture, et Mustapha Hidaoui, ministre de la Jeunesse.

Les walis des wilayas de l’Est, le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) Omar Rekkache. Et le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) Kamel Moula ont également pris part à la cérémonie.

Par ailleurs, selon le communiqué officiel, cette initiative traduit la volonté des autorités de « reconnaître les efforts des opérateurs économiques dans la promotion des exportations. Et l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale ».

Les cinq lauréats du Prix du Président de la République du meilleur exportateur en 2025

Le Prix du meilleur exportateur 2025 a été décerné à cinq entreprises, représentant différents secteurs clés de l’économie nationale.

1. Produits agricoles : ETS Haddoud Salim

Spécialisée dans la commercialisation et l’exportation de dattes, l’entreprise a été distinguée pour son rôle actif dans la promotion des produits algériens sur les marchés internationaux.

2. Services : Sonelgaz

La Société nationale de l’électricité et du gaz a reçu le prix pour sa contribution notable à l’exportation de services algériens, renforçant la présence du pays dans ce secteur.

3. Industrie pharmaceutique : Aldaph – Novo Nordisk

Cette société s’est vue attribuer le prix pour ses efforts visant à accroître la visibilité et la distribution des produits pharmaceutiques algériens à l’étranger.

4. Industries agroalimentaires : SOBCO Palmary

Par ailleurs, la distinction a récompensé l’entreprise pour sa capacité à combiner innovation et exportation de produits alimentaires compétitifs sur le marché international.

5. Meilleur jeune exportateur : Abbas Turki Souad

Ce prix spécifique valorise l’initiative entrepreneuriale des jeunes, encourageant l’implication des nouvelles générations dans le développement des exportations hors hydrocarbures.

Enfin, le ministère du Commerce extérieur a rappelé que ce prix présidentiel vise à stimuler la compétitivité des entreprises. Il a ajouté que cette initiative contribue également à consolider la présence algérienne sur les marchés internationaux.