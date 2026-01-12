Prévisions météo en Algérie : temps calme ou pluvieux, que faut-il prévoir ce 13 janvier ?

Après un jour de repos pour célébrer Yennayer 2976, la reprise du travail ce mardi 13 janvier s’accompagne d’un temps relativement calme et stable sur l’ensemble du territoire national. Les habitants du pays peuvent profiter d’une journée marquée par un ciel dégagé et des conditions météorologiques agréables, offrant un moment de répit après plusieurs journées plus instables. Cependant, les services de Météo Algérie rappellent que cette stabilité pourrait être de courte durée. Les modèles de prévision annoncent un retour probable des précipitations dès demain.

Selon les modèles numériques de prévision météorologique, les régions Nord resteront sous l’influence d’une atmosphère stable tout au long de la journée avec des températures douces pour la saison. Cette accalmie, bien que temporaire, offre aux habitants l’occasion de vaquer à leurs occupations quotidiennes en toute sérénité.

🟢 À LIRE AUSSI : Ce secteur coûte 3 milliards $ d’importations à l’Algérie : un plan lancé pour réduire la facture de 60 %

Par ailleurs, malgré cette journée ensoleillée, une vigilance jaune reste en vigueur sur certaines wilayas du Sud, mettant en garde contre des vents forts et des vents de sable pouvant affecter les wilayas de Béni Abbès, Tindouf, Illizi et Adrar. Ces conditions peuvent réduire la visibilité et rendre la circulation difficile.

En résumé, ce mardi 13 janvier se distingue par une atmosphère stable et agréable sur la quasi-totalité du territoire. Mais cette trêve météorologique pourrait rapidement laisser place à un retour des pluies et à des conditions plus rudes dès demain, notamment dans les régions Nord, tandis que le Sud reste sous la vigilance des vents de sable.

Retour du froid et de la pluie dans plusieurs wilayas dès mercredi

Après plusieurs jours de stabilité et de ciel dégagé, le Nord de l’Algérie s’apprête à retrouver des conditions météorologiques plus instables. Les wilayas de l’Ouest du pays feront face dès demain à un retour du temps pluvieux et froid, marquant ainsi la fin de cette courte accalmie. Les habitants de ces régions devront donc se préparer à un temps plus humide et des températures sensiblement plus basses.

À partir de mercredi, le temps se dégradera progressivement, le ciel deviendra nuageux et des pluies sont à prévoir dès l’après-midi sur les wilayas d’Oran, Sidi Bel Abbès, Tiaret, Chlef, Tindouf et Béni Abbès. Ces précipitations pourront s’accompagner de vents modérés, rendant la sensation de froid encore plus marquée.

🟢 À LIRE AUSSI : « La viande ovine ne dépassera pas les 1 860 DA/kg durant le Ramadan », assure le PDG d’Agrolog

Les températures, déjà fraîches, resteront basses durant cette période de transition météorologique. Les nuits et les premières heures de la matinée seront particulièrement froides, avec des minimales oscillant entre -4 et 0 °C dans les régions intérieures, tandis que le littoral bénéficiera de températures un peu plus clémentes, entre 7 et 10 °C. En journée, les températures maximales varieront entre 11 et 20 °C dans les régions Nord.

Cette vague de froid et de pluie devrait se prolonger jusqu’à jeudi, affectant les mêmes régions et obligeant les habitants à rester vigilants face aux conditions parfois difficiles. Les services météorologiques recommandent donc de prendre toutes les précautions nécessaires et de suivre attentivement les bulletins de l’Office National de la Météorologie (ONM).