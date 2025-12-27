Prévisions météo en Algérie : froid, neige et pluies au programme ce samedi 27 décembre

La météo continue d’annoncer un temps résolument hivernal sur plusieurs régions du pays. Ce samedi 27 décembre, le froid, les précipitations et la neige resteront au centre des préoccupations, impactant la vie quotidienne et la circulation dans de nombreuses wilayas. Les services de la météorologie ont dévoilé des prévisions détaillées pour l’ensemble du territoire national, permettant aux citoyens de se préparer face aux conditions climatiques difficiles.

Dans le nord du pays, les régions de l’Est et du Centre profiteront d’un temps relativement ensoleillé, tandis que l’Ouest connaîtra des pluies modérées à localement soutenues. Les wilayas concernées par ces précipitations incluent Alger, Souk-Ahras, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat et Bordj Bou Arréridj.

Mais aussi les wilayas de Béjaïa, Tiaret, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Batna, Sétif, Djelfa, El Bayadh, Khenchela, El Tarf, Naâma, Boumerdès, Bouira ainsi que Béchar. Les pluies devraient se prolonger tout au long de la journée et s’accompagner de rafales de vent atteignant jusqu’à 30 km/h, notamment dans les zones côtières et montagneuses.

La neige se maintiendra sur les sommets du mont Antar, où les flocons sont attendus durant la nuit. Les cumuls exacts ne sont pas précisés, mais l’épaisseur pourrait devenir significative sur les reliefs les plus élevés, rendant la prudence indispensable pour les voyageurs et les habitants des zones montagneuses. Ces conditions hivernales rappellent l’importance de suivre régulièrement les bulletins météorologiques et de limiter les déplacements sur les routes secondaires et sinueuses.

Temps hivernal en Algérie : quelles températures prévoir ?

Côté températures, le mercure oscillera entre 17 et 18 degrés sur les régions côtières, tandis que l’intérieur du pays enregistrera des valeurs comprises entre 8 et 16 degrés. Dans le Sud, la météo se caractérisera par un ciel partiellement voilé, avec des températures plus contrastées, variant entre 12 et 31 degrés, et des vents soufflant jusqu’à 40 km/h. Les habitants et les touristes doivent donc s’attendre à des conditions variables, passant d’un temps doux et sec à des zones ponctuellement pluvieuses et venteuses.

Cette journée met en lumière l’installation durable d’un hiver rigoureux sur l’ensemble du pays. Les autorités locales et les services de sécurité encouragent les citoyens à redoubler de vigilance, à adapter leurs déplacements aux conditions climatiques et à anticiper les éventuelles perturbations liées aux pluies et à la neige.

Pour les régions côtières comme pour l’intérieur et le Sud, le respect des consignes et la consultation régulière des bulletins météo restent essentiels pour traverser ce week-end dans les meilleures conditions. En résumé, ce samedi 27 décembre s’annonce sous le signe de l’hiver sur l’ensemble du territoire national, avec une météo oscillant entre soleil, pluie, neige et vents modérés à soutenus, rappelant que le froid s’installe durablement sur l’Algérie.