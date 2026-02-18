Prévisions météo en Algérie ce mercredi 18 février : vents violents persistants dans ces wilayas 

À la veille du début du mois sacré de Ramadan, l’Algérie profite d’un temps globalement stable et ensoleillé sur une grande partie du territoire. Le ciel reste dégagé dans de nombreuses régions, offrant une atmosphère douce et lumineuse. Pourtant, derrière cette accalmie apparente, le vent continue de s’imposer sur certaines zones du littoral ouest. Voici les prévisions météo de ce mercredi 18 février en Algérie.

Les services météorologiques lancent une alerte météo, des vents violents frapperont plusieurs wilayas à partir de ce mercredi soir. L’épisode débutera à 21h00 et se poursuivra jusqu’à l’aube de jeudi.

Les wilayas d’Aïn Témouchent, Oran et Mostaganem figurent parmi les plus exposées. Dans ces régions côtières, les rafales pourraient atteindre des seuils significatifs, avec un impact direct sur la circulation routière et les activités maritimes.

Malgré cet épisode venteux, le reste du pays conserve un temps stable, avec un ciel largement ensoleillé et des températures modérées. Une configuration météo contrastée, typique des périodes de transition saisonnière.

Traversées maritimes reportées : l’ENTMV adapte son programme

Les effets de ces conditions météorologiques ne se limitent pas aux routes. Le secteur maritime subit également les conséquences de cette dégradation annoncée.

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) a décidé de réajuster son programme de traversées afin de garantir la sécurité des passagers et des équipages. Dans un communiqué, la compagnie annonce le report de trois liaisons maritimes.

La traversée Oran – Marseille, initialement prévue le 18 février 2026, partira finalement le 20 février 2026 à 11h00. La liaison Marseille – Skikda, programmée le 19 février 2026, se déroulera le 21 février 2026 à 17h00. Enfin, la traversée Skikda – Marseille, prévue le 20 février 2026, aura lieu le 22 février 2026 à 13h00.

Ce réaménagement du calendrier vise à anticiper les perturbations liées aux vents soutenus en Méditerranée occidentale. En mer, les rafales peuvent rapidement compliquer les manœuvres portuaires et altérer les conditions de navigation.

Conditions météo en Algérie : recommandations aux voyageurs

L’ENTMV invite les passagers concernés à prendre toutes les dispositions nécessaires et à se présenter aux ports d’embarquement dans les délais fixés pour accomplir les formalités de voyage. La compagnie met également à la disposition de ses clients les numéros 33 07 et 021 64 43 74 afin de répondre à leurs questions.

En bref…

À l’échelle nationale, cette journée du 18 février s’inscrit donc dans une dynamique globalement calme, mais ponctuée d’un épisode venteux ciblé sur l’ouest du pays. À quelques heures du mois sacré, la météo offre un climat serein pour la majorité des wilayas, tout en rappelant que la prudence reste de mise sur le littoral.

À LIRE AUSSI : Injections, lasers et fillers : pourquoi la médecine esthétique ne s’improvise pas

À LIRE AUSSI : Ramadan 2026 : le Ministère des Affaires religieuses dévoile la date du début du jeûne en Algérie